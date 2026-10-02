La arquera de Petroquímica representó a la selección argentina en Estados Unidos en categoría Raso Femenino Senior.

Daniela Martínez se ubicó en el Top 20 del Mundial 3D de Tiro con Arco

Daniela Martínez completó su participación en el Campeonato Mundial 3D de Tiro con Arco, disputado en Yankton, Estados Unidos, donde representó a la Selección Argentina en la categoría Barebow Women Senior (Raso Femenino Senior).

La representante del Club Petroquímica, que ocupó el 20º lugar, tuvo una importante participación a lo largo de las distintas jornadas de competencia, enfrentándose a arqueras de diferentes países en una categoría que contó con representantes de 16 naciones.

Durante la primera jornada, Martínez consiguió 406 puntos, resultado que le permitió ubicarse en el 12° lugar de la clasificación.

En el segundo día de competencia, la arquera argentina sumó 346 puntos, alcanzando un acumulado de 752 puntos y ubicándose en el 18° puesto de la clasificación general, accediendo a la instancia eliminatoria.

La tercera jornada marcó el comienzo de las eliminatorias. En los doceavos de final, Daniela protagonizó un ajustado enfrentamiento ante la estadounidense Ava Jones, que terminó con un marcador de 100 a 99.

De esta manera, Martínez finalizó oficialmente en el 20° puesto del Campeonato Mundial 3D, cerrando su participación en una de las competencias más importantes del calendario internacional de la disciplina.

Uno de los aspectos destacados de esta experiencia fue la posibilidad de compartir patrulla con Cinzia Noziglia, representante de Italia y número uno del mundo en la categoría. La experiencia permitió a Daniela competir y compartir jornada con una de las máximas referentes internacionales del tiro con arco 3D.

La participación de Daniela Martínez representa además un nuevo capítulo en la historia deportiva del Club Petroquímica, que cuenta por segunda vez con un representante en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco.

La primera participación mundialista de la institución estuvo a cargo de Gabriel Rivas, quien representó al Club Petroquímica en el Mundial disputado en Eslovenia en 2023, convirtiéndose en el primer arquero de la institución en alcanzar una competencia mundial.

Tres años después, Daniela Martínez vuelve a llevar el nombre de Petroquímica a un escenario mundial, esta vez formando parte de la Selección Argentina y compitiendo en Estados Unidos.

Desde el club destacaron el esfuerzo y compromiso de la arquera para alcanzar esta instancia y agradecieron especialmente a Comodoro Deportes, además de todas las personas e instituciones que colaboraron para hacer posible el viaje y la participación de Daniela en el Mundial.

Mientras Daniela completa su experiencia mundialista, la actividad competitiva del Club Petroquímica continúa este fin de semana con una nueva fecha del calendario regional de tiro con arco 3D.

Una delegación de nueve arqueros del club viajará a Trelew, para participar de una doble fecha de 3D Liga de Honor y torneo homologatorio, competencia organizada por Arqueros del VIRCh y que tendrá como escenario el autódromo Mar y Valle.

La delegación de Petroquímica estará integrada en Recurvo Olímpico: Ariel Rivas y Gonzalo Santa María. Tradicional Senior: Gabriel Rivas, Miguel Prat y Juan Carlos “Chimy” Rodríguez. Compuesto WA: Luciano Mena y Guillermo Bratovich. Raso Masculino Senior: Víctor Rodríguez y Eugenio Vdovitchenko.

La competencia en Trelew será una nueva oportunidad para que los representantes de Petroquímica continúen sumando experiencia y preparación en el tramo final de la temporada, con la mirada puesta en la Final Nacional 3D, que se disputará el 31 de octubre en La Plata.

De esta manera, el tiro con arco de Petroquímica mantiene una intensa agenda competitiva, con presencia internacional a través de Daniela Martínez y participación regional y nacional de sus representantes en las distintas categorías.

Tras el Mundial de Yankton, el próximo objetivo estará en Trelew, donde los arqueros del club volverán a ponerse en línea de tiro buscando llegar de la mejor manera a la definición nacional de la temporada.