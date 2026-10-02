Será este lunes a las 20, de manera virtual y estará a cargo de la licenciada Evelyn Bisceglia.

La Federación de Gimnasia del Chubut invita a una charla sobre salud mental

Este lunes, a las 20, se realizará una charla virtual denominada “La salud mental también se entrena”, a cargo de la licenciada Evelyn Sandra Bisceglia, quien es psicóloga de la Confederación Argentina de Gimnasia (CAG).

Bajo el lema “La salud mental también se entrena”, la Federación de Gimnasia del Chubut, en su rama Gimnasia Aeróbica, invita a una charla para poner en conversación el bienestar psicológico en el deporte.

La charla será gratuita y especialmente destinada a gimnastas y entrenadores de la rama de gimnasia aeróbica de la Federación de Gimnasia del Chubut.

SEGUNDO PROVINCIAL DE GIMNASIA AEROBICA

El domingo 11 de octubre, en el Gimnasio municipal Nº1, se desarrollará el 2º Torneo Provincial de Gimnasia Aeróbica. La competencia abarcará a deportistas federados y no federados, en las modalidades Deportiva, Aerodance, Coreográfica y Exhibiciones.

Cabe resaltar que el certamen determinará a los clasificados para la final nacional que se efectuará del 7 al 13 de diciembre en la ciudad de Córdoba.

Será una jornada para disfrutar las coreografías, acompañar a cada institución y celebrar el trabajo de gimnastas y entrenadores. En la cual se harán reconocimientos y se entregará una copa para cada institución, además de medallas para todas las personas participantes.