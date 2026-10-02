La actividad de este fin de semana se desarrollará en Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, Pico Truncado y en la ciudad chilena de Coyhaique.

El torneo ACRB / Liga Integración sigue con más acción en formativas

Este fin de semana se desarrollará en diferentes canchas, una nueva fecha del torneo ACRB / Liga Integración Binacional de Básquet “José Pepe Bova”, certamen destinado para las categorías formativas, tanto en femenino como en masculino.

En ese contexto, la actividad se desarrollará en Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, como así también en la ciudad chilena de Coyhaique.

Por otra parte, el fin de semana se llevará a cabo un nuevo programa de encuentros para las categorías iniciales del básquet, tanto en Iniciación Deportiva, Cebollitas y Premini.

A continuación, se detalla toda la programación que se llevará a cabo entre este sábado y domingo por el básquet formativo y también en las categorías iniciales.

Programa – Rada Tilly – Comodoro Rivadavia

SABADO 3

En Náutico Rada Tilly

15:30 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

17:00 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica, Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

DOMINGO 4

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

13:30 Mini (F): La Fede Deportiva vs Gimnasia. Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

15:00 Infantiles (F): La Fede Deportiva vs Gimnasia. Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.

16:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva vs Gimnasia. Arbitros: Rodrigo Reyes y Mario Contrera.

18:00 Juveniles (F): La Fede Deportiva vs Gimnasia. Arbitros: Rodrigo Reyes y Mario Contrera.

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Programa – Pico Truncado

SABADO 3

En el Gimnasio “Municipal Ex–PAE”

14:30 Mini (F): Escuela Pico Truncado vs La Fede Deportiva. Arbitros: Angela Barraza y Néstor Espinoza.

16:00 Infantiles (F): Escuela Básquet Pico Truncado vs La Fede Deportiva. Arbitro: Angela Barraza y Néstor Espinoza.

17:30 Cadetes (F): Escuela Pico Truncado vs La Fede Deportiva. Arbitros: Angela Barraza y Néstor Espinoza.

19:00 Juveniles (F): Escuela Pico Truncado vs La Fede Deportiva. Arbitros: Angela Barraza y Néstor Espinoza.

Programa – Coyhaique, Chile

SABADO 3

En el gimnasio Universidad Aysén

16:00 Infantiles (M): Legiones Athletic vs Básquetbol Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Fiorella Téllez y Carlos Castro.

17:30 Cadetes (M): Legiones Athletic vs Básquetbol Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Fernando Carvallo y Fiorella Téllez.

19:00 Juveniles (M): Legiones Athletic vs Básquetbol Astros de La Patagonia (*). Arbitros: Fernando Carvallo y Carlos Castro.

(*) Con planilla oficial de juego.

Programa de Encuentros

SABADO 3

En Náutico Rada Tilly

10:00 Cebollitas: Náutico Rada Tilly ‘Amarillo’ vs Gimnasia ‘Verde’.

11:30 Pre Mini: Náutico Rada Tilly ‘Amarillo’ vs Gimnasia ‘Verde’.

En Comisión de Actividades Infantiles

15:30 Pre Mini: Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI.

16:30 Cebollitas: Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI.