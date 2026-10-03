Dayron Suyon logró medalla de bronce en la Copa del Mundo de Taekwondo

El deportista comodorense subió al podio internacional en la modalidad de formas tras una destacada actuación en Benidorm, España.

El Taekwondo ITF de Comodoro Rivadavia y de la Argentina vivió el viernes una jornada histórica en tierras europeas. En el marco de la X Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF Benidorm, España, el joven deportista Dayron Suyon consiguió una actuación sobresaliente y se consagró con la medalla de bronce en la exigente categoría de formas (15 a 17 años), coronando meses de intenso entrenamiento y sacrificio.

Guiado y acompañado por su profesor, el sabonim Tadeo Carrazana (IV Dan) -director de la Escuela Marcial Patagónica-, Suyon superó sucesivas rondas eliminatorias en el imponente Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. En un escenario que reúne a más de 2.600 competidores de 57 países, el juvenil comodorense demostró temple, precisión técnica y un altísimo nivel marcial para meterse en el podio.

El logro cobra una dimensión especial al tratarse de la modalidad de formas, una de las divisiones más numerosas y competitivas de la franja Junior (15 a 17 años), donde cada detalle de ejecución, potencia y control es evaluado al milímetro por jueces internacionales.

Este podio mundialista reafirma además el trabajo continuo de la Escuela Marcial Patagónica y el liderazgo de Tadeo Carrazana en la formación de atletas.

“Vinimos a esta X Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF Benidorm (España), Dayron compitió en formas, 15 a 17 años masculino, cinturón de color, obteniendo medalla de bronce entre 81 competidores. Venciendo primero a Inglaterra en la primera ronda, luego a Escocia, después a Polonia, volviendo a vencer a un competidor de Inglaterra y después empató con un argentino y se quedó en semifinales. La verdad, muy bueno, estamos muy contentos”, dijo Tadeo Carrazana, destacando que el certamen comenzó el 28 de septiembre y finaliza este domingo.