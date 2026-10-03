Jugador colombiano reclama supuesta deuda a Deportivo Madryn

Desde la entidad, Ricardo Sastre dijo que a Mauricio Cuero le descontaron los daños que dejó en el inmueble que habitaba.

El Deportivo Madryn vive horas de alegría futbolística y de fuego cruzado en las redes sociales. Mientras el equipo de Luis Horacio García venció este viernes por 2-0 al puntero Ferro en el Abel Sastre, y quedó 3ro en la Zona A del Torneo de la Primera Nacional cuando restan cuatro fechas para el final, afuera de la cancha se abrió un nuevo frente de conflicto.

Mauricio Cuero, el delantero colombiano que llegó a Puerto Madryn a principios de año como refuerzo estrella cuando el equipo comenzó la pretemporada al mando de Cristian Díaz, y se marchó en el mercado de invierno sin dejar huella (hoy con la camiseta de Chacarita), rompió el silencio en Instagram y apuntó directamente contra el presidente aurinegro.

“Sastre a (SIC) incumplido con su palabra por no pagar lo adeudado”, publicó el jugador en una placa que se viralizó en las últimas horas. Y agregó: “Mentira tras mentira diciendo que iba a pagar y nunca lo hizo”.

La respuesta del exintendente de Madryn y vicegobernador de Chubut, Ricardo Daniel Sastre, no se hizo esperar y fue lapidaria. El titular del Aurinegro usó su cuenta oficial para salir al cruce, con recibos en mano y una acusación aún más fuerte.

“Están todos los recibos firmados por vos, hasta el último día que trabajaste en el club. Si hubieras sido más profesional, te hubieras dado cuenta que venías a jugar al fútbol, y no 6 meses de vacaciones”, disparó.

Y aclaró el punto central de la disputa económica. Según la versión del club, no existe deuda salarial. El dinero que Cuero reclama corresponde a descuentos por multas y daños en el inmueble que habitó durante su estadía en la ciudad.

“El dinero que se te descontó fueron las multas que tuvimos que pagar en el consorcio del lugar donde vivías, de joda claramente”, acusó.

El polémico cruce divide a los hinchas. Mientras algunos respaldan la postura de la dirigencia de ordenar el club puertas adentro, otros recuerdan que Cuero fue una de las apuestas más caras y menos rendidoras del semestre. Lo cierto es que, con el ruido de fondo, Madryn hizo lo que tenía que hacer en la cancha: le ganó al líder Ferro 2-0 en Caballito, se prendió de lleno en la pelea por el ascenso y sueña con la Primera.

Fuente: Jornada