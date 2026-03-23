Gabriel Sanca, oriundo de Comodoro Rivadavia y formado en el sistema científico argentino, participa en el desarrollo de un microsatélite que viajará en la misión Artemis II. Su trabajo se da en un contexto de fuerte recorte presupuestario a la ciencia y las universidades públicas por parte del gobierno de Javier Milei.

De Comodoro a la Luna: un ingeniero formado en la universidad pública integra una misión de la NASA

Mientras el sistema científico argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos por el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, una historia que nace en Comodoro Rivadavia logra proyectarse a escala global. Gabriel Sanca, ingeniero surgido de la educación pública, forma parte del equipo que desarrolla un microsatélite que será enviado en el marco de la misión Artemis II de la NASA.

El proyecto, denominado Atenea y llevado adelante por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), será incorporado como carga secundaria en el lanzamiento. Se trata de un satélite de pequeñas dimensiones diseñado para poner a prueba tecnología en condiciones reales de vuelo y realizar mediciones específicas en órbita.

Desde la Universidad Nacional de San Martín —institución pública donde se desempeña— Sanca integra un equipo que trabaja en el desarrollo de sistemas electrónicos aplicados a la industria espacial. Su tarea se inscribe dentro de una red de cooperación entre organismos científicos y académicos, que sostienen líneas de investigación estratégicas pese al contexto adverso.

El dispositivo en cuestión pertenece a la categoría CubeSat: una estructura modular de apenas unos centímetros y un peso cercano a los 12 kilos. Lejos de limitar su alcance, su diseño apunta a validar tecnologías innovadoras. Entre sus objetivos principales se encuentra el estudio de la radiación en el espacio y la prueba de sensores capaces de detectar niveles mínimos de luz, incluso a escala de fotones individuales.

La misión Artemis II, por su parte, constituye uno de los hitos más relevantes del programa espacial estadounidense en las últimas décadas. Prevé el envío de cuatro astronautas que orbitarán la Luna durante aproximadamente diez días, en una etapa clave antes de retomar los alunizajes tripulados. En ese contexto, el aporte argentino se integra como parte de un entramado tecnológico global que amplía las capacidades de experimentación en el espacio.

Sanca incluso viajó a Estados Unidos para presenciar uno de los intentos de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, que finalmente fue suspendido por cuestiones técnicas. A pesar de las demoras, el equipo mantiene expectativas sobre una nueva ventana de despegue en las próximas semanas.

Más allá del impacto internacional del proyecto, la trayectoria del ingeniero pone en evidencia el valor de la educación pública y del sistema científico nacional. Desde su formación inicial en Comodoro Rivadavia hasta su inserción en desarrollos de alcance global, su recorrido sintetiza el potencial de un entramado que, aun bajo condiciones de ajuste, continúa generando conocimiento y aportes concretos en escenarios de máxima exigencia tecnológica.