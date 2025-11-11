El representante de Chubut, derrotó 3-2 a Club Social Lynch de Buenos Aires por el Grupo “A” del certamen argentino de futsal que comenzó en la ciudad.

Debut triunfal para La Banda de AESA en el Nacional de Clubes Campeones

Con un triunfo de 3-2 ante Club Social Lynch de Buenos Aires, La Banda de AESA de Chubut, debutó en el Grupo “A” del Torneo Nacional de Clubes Campeones 2025 que este lunes dio comienzo en Comodoro Rivadavia.

El elenco comodorense, se quedó con la victoria en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, por los dos goles de Bruno Barría y uno del mundialista Diego Vargas. Iván Báez y Federico Alcaraz en el final, marcaron para el conjunto de Metropolitana.

Este martes, mientras tanto, el dueño de casa volverá a presentarse desde las 21 y también en el mismo escenario de juego. Será ante Don Orione de Mendoza, que goleó 8-2 a Deportivo Esquina de Corrientes.

La primera jornada, y por el Grupo “C”, tuvo la victoria de Cuba Libre de Santa Fe por 4-2 ante Defensores del Oeste de Entre Ríos.

Mientras que Casa Magallanes de Tierra del Fuego goleó 7-2 a Drink Team de Chaco en el otro partido de la zona. Estos dos juegos se disputaron en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón.

Por su parte, en el Huergo y por el Grupo “B”, Telecentro Tacuarí de Misiones le ganó 5-2 a Franjeados de Formosa, mientras que Gimnasium de Tucumán y Deportivo Cachito de Santa Cruz empataron 1-1, siendo esta la única igualdad que se registro en la jornada inaugural.

Cabe destacar que a cuartos de final avanzarán los dos primeros de cada grupo, como así también los dos mejores terceros.

Este torneo lo organiza la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Confederación Argentina y el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

A excepción del partido que se juega a las 17 -que va por la señal de DeporTV- el resto de los encuentros se podrán seguir a través del YouYube por el canal de la CAFS.

Panorama

LUNES 10 -1ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

- Cuba Libre 4 (Aaron Aquilano, Miqueas Torres, Guillermo Ledesma y Tomás Tolosa) / Defensores del Oeste 2 (Gonzalo Cabrera y Lucas Oliva); Grupo C.

- Drink Team 2 (Tobías Escalante y Francisco Canteros) / Casa Magallanes 7 (Nelson González, Thomás Garay, Facundo Stein 2, Natanael Silva y Mauricio Martínez 2); Grupo C.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- Telecentro Tacuarí 5 (Facundo Kottvich, Oscar Santander, Alexis Toledo, Santiago Verón y Marcelo Taborda) / Franjeados 2 (Marcelo Infran y Emanuel Cantero); Grupo B.

- Don Orione 8 (Agustín Paladino 2, Tiago Sarmiento, Lucas Brasili, Ignacio Alvarez 2, Ignacio Moreira y Juan Bautista Sandez) / Deportivo Esquina 2 (José María Carrizo y Brian Franco); Grupo A.

- CSyD Gymnasium 1 (Baltazar Liza Royo) / Deportivo Cachito 1 (Mateo Sanhueza); Grupo B.

- Club Social Lynch 2 (Iván Báez y Federico Alcaraz) / La Banda de AESA 3 (Bruno Barría 2 y Diego Vargas); Grupo A.

Programa

MARTES 11 – 2ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

14:00 Telecentro Tacuarí vs Deportivo Cachito; B.

16:00 CSyD Gymnasium vs Franjeados; B.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

15:00 Drink Team vs Defensores del Oeste; C.

17:00 Cuba Libre vs Casa Magallanes; C.

19:00 Club Social Lynch vs Deportivo Esquina; A.

21:00 Don Orione vs La Banda de AESA; A.

MIERCOLES 12 – 3ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

14:00 Drink Team vs Cuba Libre; C.

16:00 Casa Magallanes vs Defensores del Oeste; C.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

15:00 Franjeados vs Deportivo Cachito; B.

17:00 Telecentro Tacuarí vs CSyD Gymnasium; B.

19:00 Don Orione vs Club Social Lynch; A.

21:00 La Banda de AESA vs Deportivo Esquina; A.