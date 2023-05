Defensa y Estudiantes repartieron puntos en Varela

Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata empataron este domingo 1-1 en un partido que se jugó en el estadio Norberto ’Tito’ Tomaghello de Florencio Varela y que correspondió a la 16ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Nicolás Fernández anotó el gol del ’Halcón’, mientras que Benjamín Rollheiser fue quien gritó para el ’Pincha’.

En un partido que se jugó por más que los tres puntos, la primera mitad estuvo llena de emociones. A tan solo 22 minutos del silbato inicial, Kevin Gutiérrez cometió un error en la salida, Rollheiser le robó la pelota y cuando el delantero se iba en soledad hacia la inmensidad de Ezequiel Unsain, el volante central del local le cometió una infracción de último hombre y se fue expulsado.

Sin embargo, luego de un poco más de 15 minutos de quedarse con uno menos, más precisamente a los 37 de juego, ’Uvita’ Fernández iba a capitalizar un error grosero de Jorge Rodríguez, el movedizo atacante del ‹Halcón’ eludió a Mariano Andújar y con los tres palos a su merced abrió el marcador.

No obstante, el ’Pincha’ no se iba a quedar de brazos cruzados y fue en busca del tanto que ponga cifras iguales en el marcador. Llegó a los 46 minutos de la primera mitad cuando Rollheiser -ex River- se hizo dueño de un rebote largo de Unsain y con un derechazo violento -y cruzado- infló la red.

En el segundo tiempo, el elenco que conduce Eduardo Domínguez tomó una postura de mayor protagonismo, fue en busca de llevarse los tres puntos aprovechando la superioridad numérica, pero las emociones y el ritmo vertiginoso de juego se fue esfumando con el correr de los últimos 45 minutos y todo finalizó en empate a uno en Florencio Varela.