"Dejen de amenazarme de muerte", pide Agustina Albertario 

Lucas Alario dejó un enorme recuerdo en los fanáticos de River Plate. En sus dos años en el Millonario, el delantero fue pieza clave en la obtención de la Copa Libertadores 2015 y otros títulos que logró el equipo entonces dirigido por Marcelo Gallardo. Marcó 41 goles en 82 partidos y se ganó el aplauso de los hinchas.

Desde hace más de cinco temporadas, el delantero se mudó al fútbol alemán, donde ya vistió la camiseta del Bayer Leverkusen y, en la actualidad, milita en el Eintracht Frankfurt. En los últimos mercados de pases, su nombre volvió a sonar por un posible regreso a River y los fanáticos se ilusionaron, pero al mismo tiempo se generó una extraña conversación en las redes sociales que apuntaron contra su pareja por su decisión de no volver a Argentina.

Es de público conocimiento que Alario está en pareja con Agustina Albertario, una de las figuras de Las Leonas, el seleccionado femenino de hockey sobre césped que viene de ser medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que fue subcampeón del mundo en la disciplina.

Justamente, fue la atacante del combinado nacional la que se quejó por el trato que recibió de parte de algunos hinchas riverplatenses, que la señalaron como la causante de que el delantero ex Colón de Santa Fe decida quedarse en Europa.

“Aprovecho para pedir por favor que dejen de amenazarme de MUERTE! Cuando yo no tengo nada que ver en las decisiones de LUCAS. La verdad no me agrada recibir varios mensajes donde dicen que me van a meter un tiro en la cabeza”, escribió Albertario en su cuenta de Twitter.

Rápidamente, el que también utilizó sus redes sociales para escribir su descargo sobre las versiones de un supuesto interés por volver a River fue Alario. “Les agradezco siempre el cariño que me muestran y por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro”, fueron las primeras palabras que escribió el delantero de 30 años.

Acto seguido, se refirió a las amenazas que sufrió su novia y dejó un contundente mensaje: “Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y ya la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones. Muchas gracias”.

Es importante señalar que, en una entrevista con radio La Red, Alario habló de su paso por el club de Núñez y muchos tomaron su respuesta como que podría estar analizando volver a jugar al fútbol argentino. “Pasé dos años hermosos en River y más adelante me gustaría volver”, dijo el atacante. Dicha respuesta fue mal interpretada por varios simpatizantes,

Además del mensaje en el que denunció amenazas, Albertario respondió otros tuits en su cuenta en las que dejó en claro que las decisiones sobre su carrera son exclusividad de su pareja. “Nadie tiene que convencer a nadie. Si quiere volver o no, es decisión de él”, dijo la jugadora de hockey ante la consulta de un seguidor.

Al mismo tiempo, confirmó que dejará de jugar en Europa para volver a Argentina de cara a la preparación con Las Leonas rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. “Vuelvo a Argentina un año para entrenar para los Juegos Olímpicos. Les encanta hablar. Soy deportista, lo banco y lo entiendo más que nadie. Las decisiones las toma solito”, aclaró.