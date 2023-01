Del Moro intentó amigar a Ariel y Alfa pero empeoró la situación

Alfa se encuentra en control de la casa de Gran Hermano. Su conflicto con Ariel continúa dominando los informes afuera de la casa, y adentro rige con puño de hierro. Sin embargo, hay un participante que no se doblega. Ariel continúa buscando a Alfa, y su pelea tuvo un nuevo episodio este lunes.

Después de una singular noche de paz en la víspera del cumpleaños del fierrero, donde ambos se abrazaron frente a las cámaras, las peleas volvieron con todavía más fuerza a la casa de "GH Argentina".

Por primera vez, Ariel levantó la voz y le respondió a Alfa con sus mismas tácticas, en un momento que disparó la mayoría del debate en la gala que debería haber tenido a "Frodo" como protagonista tras su eliminación el pasado domingo.

Cansado del conflicto, Santiago del Moro decidió ingresar a la casa e intentar colocar pañitos fríos sobre el punto de inflexión. Sus esfuerzos, predeciblemente, no dieron frutos: Ariel señaló a Alfa como la nube negra en Arilandia y Walter Santiago volvió a blandir su honor manchado por la acusación de sobrepasarse con Camila.

"Yo no les pido que sean los mejores amigos. De hecho, los amigos uno los tiene en la vida, no en la televisión. Si se hacen amigos, mucho mejor, y seguro que de este programa salgan grandes amistades. Nadie les exige que sean amigos, pero sí que puedan convivir", arrancó exasperado el conductor.

Los dos jugadores saltaron a interrumpirlo, pero Del Moro se plantó: "Son dos tipos grandes, dos tipos del mundo. No pueden estar viviendo el momento este de sus vidas con semejante quilombo. Yo podría hacer todo en este momento para que se mataran, pero no me gusta, no me gusta este final", aseguró.

Delatando lo cansado que está el conductor con el conflicto entre los participantes, terminó su monólogo con un contundente reto: "Esto cuando lo vean de afuera van a decir 'no puedo haber sido tan pelotu... de haber discutido por un hecho que mil veces lo discutimos'. Ya está, ya está, chicos".