Dengue en Chubut: 40 casos confirmados

En lo que va de 2024, se han confirmado 40 casos de dengue en la provincia de Chubut. Mariela Brito, la directora de Epidemiología de la provincia, compartió esta información en una comunicación con radio El Chubut.

Los casos de dengue se deben al movimiento de los residentes de Chubut en las regiones del país donde se encuentra el mosquito Aedes aegypti, portador del virus del dengue. Al regresar a la provincia, los viajeros presentan los síntomas de la enfermedad.

Brito declaró: “Esta epidemia, que no solo afecta a la Argentina, supera a todas las anteriores”. Aclaró que, aunque la enfermedad está presente en la provincia debido a los viajes, no se ha registrado la presencia del mosquito del dengue en Chubut y la enfermedad no se transmite de persona a persona.

Es importante conocer los síntomas del dengue para poder detectarlo a tiempo y recibir el tratamiento adecuado. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, erupción cutánea, náuseas y vómitos. Si presenta estos síntomas y ha viajado recientemente a una zona de circulación del dengue, debe buscar atención médica de inmediato.