Denuncian a delantero de Newbery  por incumplir medida judicial

La propia víctima ayer en sus redes sociales posteó: “no me callo más”, e hizo pública la denuncia del 8 de enero ante el juzgado de Familia 1 de Comodoro Rivadavia. Agregó que “8 años de relación callándome las infinidades de cosas que me hizo; estos cuatro meses de separados y viviendo más violencia. No me callo más”.

Según la denuncia, Aynol incumplió con la prohibición de acceso, acercamiento, de comunicaciones telefónicas y/o electrónicas.

El jugador, que se encuentra concentrado en Neuquén para disputar la final patagónica del torneo Federal, tampoco puede acercarse al domicilio de la víctima; lugares que habitualmente frecuente como trabajo, estudio o cualquier otro habitual donde la denunciante desarrolle actividad, inclusive en la vía pública.

De acuerdo a la denuncia, el Juzgado de Familia 1 habría “comprobado el incumplimiento por parte del personal policial de la comisaría de Diadema”, quienes “deberán extremar los recaudos para el control de cumplimiento de las medidas”.

Estas consisten en rondas preventivas en el domicilio de la expareja del futbolista, diurna, nocturna y durante la vigencia de las medidas.