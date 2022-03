Denuncian que el club Saavedra está "tomado"

La asamblea para renovar comisión directiva en el club General Saavedra, prevista para la tarde de este sábado en la sede de la institución, no pudo desarrollarse dentro de los carriles normales.

Desde la lista opositora “Reorganización y Crecimiento”, encabezada por Marcelo Teodoulou, denunciaron “toma” de la sede por parte de la lista oficial, “El Parque Somos Todos”, que tiene como principal referente a Héctor Millar, presidente de la empresa Petrominera.

En diálogo con El Patagónico, Teodoulou graficó los primeros instantes de un conflicto que no pasó a mayores, pero que se vivió con mucha tensión. “La asamblea que teníamos prevista no se pudo hacer. A la delegada de la IGJ la tienen ahí adentro los petroleros y no la dejan salir. Los autoconvocados estamos afuera haciendo la asamblea, pero no pudimos acceder al club”.

Más tarde, Teodoulou confirmó: “participaron 77 personas de la asamblea de los autoconvocados, aunque había más gente que no estaba empadronada, gente del barrio que está con nosotros”.

“Hicimos nuestra asamblea abajo del arco, hicimos todo el orden del día, se aprobó por unanimidad nuestra lista, pero sabemos que el club está tomado. Yo no puedo ir mañana a hacer nada porque hoy están de asado, festejando, pero te aseguro que ahí adentro no hay ningún socio de Saavedra”, remarcó.

En ese sentido, explicó: “para poder ser socio del club, se tiene que avalar una comisión directiva que se elegía hoy. Entonces, esta gente no podía ser socia antes. ¿Con el aval de quién, si la comisión directiva no existía? Era algo unipersonal que no tenía libro de actas, no tenían nada. Se aprovecharon de la debilidad del club para tomarlo. El club está tomado. No me dejaron ni el micrófono para hablar”.

Por último, Teodoulou adelantó que se iniciarán acciones legales. “Nosotros hicimos todo por escribano, cumplimos el orden del día de acuerdo a la asamblea que planteamos como autoconvocados. El escribano nos va a pasar el acta y el abogado va a iniciar las acciones legales que corresponden”, sentenció.