Denuncian que Holder amenazó a su ex

Paula Balbi, expareja de Tomás Holder, dio una entrevista hace algunos días en la cual contó las situaciones de violencia que vivió con el exparticipante de Gran Hermano cuando él salió del reality.

La joven había revelado que “fue una relación muy tóxica” y que Holder “fue violento de manera verbal”: “Fue duro, un calvario”, dijo entonces. Ahora contó que, tras sus declaraciones, el exparticipante se comunicó con ella.

“La novedad de último momento que tengo para contarte es que Tomás se comunicó con Paula, él seguramente habrá estado pendiente de cada portal que subió el relato de Paula, tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Después de todo lo que sufrió Paula, tiene que ‘bancarse’ que su ex reaccione de esta manera”, dijo Juan Etchegoyen.

LA DENUNCIA

“La realidad es que ella fue siempre perfil bajo, lo habló ahora después de seis meses de la separación, imagínense lo que hubiese sido que Paula cuente su calvario cuando sucedió esto, hubiera sido todo peor para Holder”, agregó Etchegoyen.

“Es grave lo que pasó y la reacción de él, y esto lo digo con mucho respeto, es una denuncia que es mediática, no hay nada en la Justicia, la reacción de Holder fue luego de la nota que hicimos con Balbi, le preguntó por qué dijo todo lo que dijo Holder a Paula, esto lo quiero resaltar porque no me parece bien, no me gustó esta reacción, estas frases diciendo ´todo lo que dijiste fueron cosas horribles´, eso fue lo que vivió tu ex, tenés que tener un poco de empatía”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “A mí me parece bien que ella exponga todo, son los tiempos de la víctima, habló de calvario, él le dice a su ex después de la nota 'es preferible decir que no querés hablar de ese tema', casi como diciéndole que no hable más. Es raro y esperemos que hagas una autocrítica de esto porque no está bueno”.