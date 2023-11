Denuncian a una maestra por chats sexuales con un niño de 12 años

Una maestra de una escuela primaria de La Plata fue denunciada por la madre de un alumno por acoso sexual a través de las redes sociales. El caso fue caratulado como grooming, al considerarse que hubo "acoso sexual por redes sociales".

Según denunció la madre del niño de 12 años, la docente de sexto grado habría acosado sexualmente a su hijo a través de Instagram y Whatsapp. La mujer encontró la conversación y realizó una denuncia penal.

"De a poco va a hablando mi hijo, y hay posibilidad de que sea sometido a Cámara Gesell porque tenemos poca información y lo que pudimos juntar es a través de algunos mensajes que encontramos", explicó la mujer. La madre de la víctima -alertada por otra mamá del curso- revisó el teléfono de su hijo y encontró conversaciones con la docente "la trataba como si fuera su novia", detalló.

La mujer comentó que el niño había dejado de frecuentarse con una nena del otro grado porque la maestra "estaba celosa". Además, afirmó haber encontrado imágenes en la papelera del celular donde se ve a la docente mostrando el escote y un tatuaje en el glúteo.

"Ella les pasó su número de celular y se comunicaba con todos", precisó la mujer y agregó que la maestra le enseñó a su hijo cómo "configurar el celular para que ya no tenga copia de seguridad, de manera que ahora no podemos recuperar conversaciones".

La acusada, de 33 años, estaba al frente de dos cursos de sexto grado en la escuela n°58 ubicada en 18 y 71 de la capital bonaerense. Tras el reclamo ante las autoridades de la escuela, fue separada de su cargo, y personal del gabinete psicopedagógico se puso a disposición de las familias y los estudiantes.

En las últimas horas, la madre contó que su hijo tiene miedo de hablar porque está "bajo amenaza por su maestra". Aclaró que "ella le decía que la podían mandar presa si contaba todo"; "no lo quiero presionar, si lo hago no me va a contar mucho", aseguró. La mujer explicó que está ampliando la denuncia a medida que el niño habla, "ahora me contó que ella le dio un beso", dijo en llanto.

La causa judicial

El abogado de la familia informó que a la causa por "grooming" ahora se le suma otra por "abuso sexual simple agravado por ser educador", lo que equivaldría a una pena de entre 3 a 10 años de prisión.

"El beso es un tocamiento, es el mínimo del abuso sexual", explicó el letrado, y dio a conocer que a partir de la primera denuncia, otros chicos empezaron a contar que padecieron situaciones similares. "Son múltiples víctimas. Tenemos dos denunciantes y apareció una tercera. No sabemos todavía cuántos niños pudieron haber sido abusados", agregó.

Por su parte, la madre contó cuál es el procedimiento de la familia con el menor a partir de haberse dado a conocer el caso. "Yo estoy tratando de explicarle que él no tiene la culpa de nada. La responsable es la maestra y que trate de contar todo lo que sepa por qué nadie lo va a retar. Nunca le puse un castigo y trato de hacer lo mejor que puedo", dijo.

Abusos y amenazas

La mamá de una de las niñas involucradas por ser la novia del nene de 12 años, y de la cual estaría celosa la maestra de ellos, también se presentó en el lugar y habló con los medios. Luego de escuchar la versión de su hija, dijo que "hubo abuso delante las nenas, y las tenía amenazadas de que no cuenten nada porque sino la iban a echar".

"La maestra le decía a mi hija que ella era muy linda para él, que era un negrito", dijo la mujer, quien también reveló que la docente una vez invitó a los chicos a la pileta de su casa. Además, aseguró que la docente protagonizó hechos similares en otros tres colegios en los que trabajó.