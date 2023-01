Denunciaron por acoso al intendente de 28 de Noviembre

Lo hizo de manera pública, prometiendo llevar el caso a la justicia, Celeste Gordillo, empleada de la municipalidad de 28 de Noviembre, luego que el intendente Fernando Españón le enviara un telegrama informándole que a partir del 31 de enero se rescindirá su contrato de servicios.

Según la mujer, quien inicialmente se desempeñaba en el área de protocolo y ceremonial y luego fue sucesivamente transferida a otros sectores laborales, se trata de una venganza del jefe comunal porque se negó a “no cumplir con sus placeres”

"El intendente siempre me pidió que yo le pague los favores, que yo me acueste con él y como no accedía a todas esas cosas, empezó mi calvario", afirmó en comunicación con FM Tiempo Río Turbio.

Indicó además que en su domicilio le dejaron un mensaje del Correo y cuando fue a esa dependencia se enteró que era un telegrama por el cual se le informaba que “no se le renovará el contrato a su finalización, cesando los servicios el 31 de enero de 2023, por haber cumplimentado los objetivos para el cual Usted hacía sido contratada".

Hasta el momento el intendente, que es un referente del partido SER, no formuló declaraciones públicas al respecto.