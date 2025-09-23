Deportistas locales practicaron para el Panamericano de Gimnasia Aeróbica

Las escuelas municipal con sede en el Gimnasio 4 y la de Marcela Ramos realizaron una práctica en conjunto.

Gimnastas de la Escuela Municipal de Gimnasia Aeróbica Sede Gimnasio 4 y de la Escuela de Gimnasia Aeróbica Deportiva de Marcela Ramos realizaron una práctica en conjunto, de cara a la participación en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica y en la Copa Panamericana de Clubes. Dichas competencias se harán en Maldonado, Uruguay, del 6 al 12 de octubre.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, compartió el entrenamiento junto a las entrenadoras y a los atletas que representarán a nuestra ciudad en la doble competencia internacional.

“Hicimos una práctica conjunta de cara al Panamericano en Uruguay, tenemos varios grupitos conformados por distintos clubes de Comodoro. Vinimos a hacer una práctica común al Gimnasio Municipal 4, nos queda poco tiempo, así que estuvimos finiquitando algunos detalles pequeños”, explicó Marcela Ramos.

Entre las dos escuelas sumarán 22 gimnastas a la competencia internacional, lo cual es una cantidad importante de deportistas que vivirán la experiencia de competir con los mejores del continente.

Al respecto, la referente detalló: “Mía Morcillo Vargas y Alfonsina Pinto Caetano forman parte de un trío y de un grupo junto con nenas de Mendoza, están conformándose y el próximo fin de semana van a entrenar allá. Y después tenemos un grupo de categorías de 12 a 14 años, que son de los dos clubes y eso es buenísimo porque son de acá”.

“También tenemos a los más pequeños que son categorías Desarrollo Nacional, de 9 a 11 años, y son de acá, tendrán su primera experiencia internacional. En total son 22 los que vamos al Panamericano, estamos contentas porque somos un montón”, amplió. Y resaltó el trabajo que vienen realizando, con viajes a torneos nacionales y provinciales, y además en la función de organización de competiciones.

Sobre la visita del titular de la cartera deportiva, remarcó que “desde Comodoro Deportes siempre apoyan nuestros eventos, y en este caso también en el Panamericano y todos los nacionales en los que participamos y los que hacemos. Estamos súper agradecidas por el apoyo y hoy vinieron a ver el trabajo de todo este grupo que cada vez es más numeroso”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.