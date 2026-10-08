El Municipio pidió informes sobre el ducto y medidas preventivas tras la rotura cerca del barrio Favaloro. El volumen derramado rondaría los cinco metros cúbicos.

Derrame en Km. 14 y reclamo a CAPSA por la seguridad del oleoducto

Un derrame de hidrocarburos en la colectora de la Ruta Nacional 3, a la altura de Km. 14, puso bajo revisión el estado de un oleoducto troncal de CAPSA que atraviesa barrios de Comodoro. Desde la tarde noche del miércoles, equipos municipales intervienen en la contención y el saneamiento del sector, en inmediaciones del barrio Favaloro.

La secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, explicó que la empresa había informado inicialmente un afloramiento en superficie. Sin embargo, las excavaciones revelaron un incidente de mayor magnitud, cuyo volumen rondaría los cinco metros cúbicos.

“Cuando se realizó la apertura no se podía detectar en dónde se encontraba la pinchadura; era un derrame que debía llevar varios días”, señaló la funcionaria.

El bombeo fue interrumpido durante la noche del miércoles. Las tareas incluyeron la recuperación del fluido con un camión vactor y el retiro de tierra contaminada para su posterior tratamiento ambiental. Según las autoridades municipales, la remediación continuará durante las próximas semanas.

La cercanía del oleoducto con viviendas también motivó un pedido de Defensa Civil para que se presente un plan de seguridad específico antes de realizar las tareas de soldadura necesarias para la reparación. Se descartó afectación en las casas del sector.

Además de supervisar la intervención, el Municipio solicitó a CAPSA un informe detallado sobre las condiciones del ducto, las causas de la rotura y las medidas previstas para prevenir nuevos incidentes.

“Le estamos consultando a CAPSA cuál es la investigación que realizó, porque ha tenido también roturas este mismo año en otros sectores, si tiene previsto el recambio preventivo, parcial o total y qué sistemas de seguridad está implementando o va a implementar, porque esa instalación atraviesa barrios de nuestra ciudad y está muy próximo a los vecinos”, sostuvo Mrla.

La intervención de las distintas áreas fue dispuesta por el intendente Othar Macharashvili, quien, según se informó desde el Municipio, coordinó los equipos desde el inicio del operativo.