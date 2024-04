"Desde el 10 de diciembre Argentina entró en un proceso de desmalvinización"

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, destacó la unidad que hay entre intendentes y gobernadores sobre el asunto de Malvinas a pesar de pertenecer a distintos signos políticos. ”La posición con respecto a la causa Malvinas es unificada”, afirmó en Modo Fontevecchia.

Martín Pérez es intendente de Río Grande desde 2019. Fue reelecto en 2023 para un nuevo mandato hasta 2027. Previamente fue diputado nacional por Tierra Del Fuego. Es un referente de La Cámpora.

Desde 2013, la ciudad de Río Grande es la capital nacional de la vigilia por la gesta gloriosa de Las Malvinas. ¿Cómo se vivió la vigilia allí?

La vigilia por la gesta de Malvinas es un momento muy especial, se vive de una manera particular en Río Grande. Hace 29 años, un grupo de veteranos se reunió en la costa del Mar Argentino acá, en nuestra ciudad, encendieron un tacho, y empezaron a hacer un reclamo que se mantuvo persistente en estas tres décadas y logró que se una, en un clamor popular, todo el sentimiento de nuestra ciudad.

Ayer había cerca de 30 mil personas acompañando a los veteranos, que conmemoran en esta vigilia a los caídos en Malvinas, a los compañeros que dejaron en la guerra y que además nos llama a la reflexión no sólo del pasado de la cuestión Malvinas, sino a pensar también nuestro presente y futuro.

¿Cómo evaluás el hecho de que el Gobierno nacional por primera vez no organizó el histórico desfile de los veterano porque “no hay plata”, sabiendo al mismo tiempo que la Vicepresidenta es hija de un veterano de guerra?

Lo enmarco en que hay una política de desmalvinización por parte del Gobierno nacional. Estamos convencidos que desde el 10 de diciembre del año pasado Argentina ingresó en un proceso de desmalvinización que se ve evidenciado en varios aspectos. El primero, que hay una clara intención del Gobierno de poner en valor la posición británica en Malvinas, al punto de no hacer ni siquiera ningún reclamo formal desde la Cancillería. La visita del ministro de Relaciones Exteriores, David Cameron, a Malvinas, es un claro hecho que perjudica la posición Argentina.

Vemos también una lógica de, entre comillas, “buena vecindad” con el Reino Unido, muy parecida a la del acuerdo Foradori-Duncan, que se implementó entre 2016 y 2019. Una política que sólo favorece la posición británica. Poco se dice también del avance en términos de armamento militar en la zona del Atlántico Sur.

Los ejercicios militares son persistentes, la explotación de nuestros recursos naturales es creciente en la zona aledaña, y la inversión Británica, por ejemplo en la construcción de un nuevo puerto, tampoco ha recibido el repudio de nuestra Cancillería en los foros internacionales.

Tal vez, en la superficie, lo que se ve es una discusión por el desfile, pero lo más preocupante tenemos que evaluarlo desde el accionar de la Cancillería.

¿Hay, en el caso de los gobernadores e intendentes de las principales de la Patagonia, una mayor oposición al Gobierno que en el resto del país? En ese caso, ¿cuál creés que es la particularidad de la Patagonia, que tiene una mirada tan distinta a la del Presidente?

Lo que veo es que en la Patagonia hay una mirada común sobre algunos temas, el tema Malvinas es uno de ellos. Hay un posicionamiento común de los gobernadores y los intendentes más allá del signo partidario, la posición con respecto a la causa Malvinas es unificada.

También veo que hay una posición respecto a nuestro desarrollo estratégico. Nosotros, los intendentes de la Costa Atlántica, Río Grande, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Viedma, nos estamos reuniendo, estamos encontrando puntos en común con respecto a la posición de nuestras ciudades frente al Mar Argentino. Una posición que es cada vez más profunda a nivel nacional, en la que intervienen no solamente Gran Bretaña, sino también Estados Unidos en su disputa geopolítica con China.

Me parece muy importante unificar posiciones en este sentido, e incorporar nuevos apoyos que nos permitan dar una discusión profunda, porque no es solamente ejercicio soberano en Malvinas como la principal acción. También cómo interactuamos con nuestro Mar Argentino, cuál es la vinculación de nuestros puertos en todo lo que tiene que ver con la logística antártica, etc. Hay discusiones que se están dando en el mundo y que parece que a este Gobierno Nacional le pasan por un costado, o tal vez lo ve como una moneda de negociación en términos de intereses financieros.

Fuente: perfil