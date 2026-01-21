En el marco de una nueva movilización por Justicia en Comodoro, Aldana, hija de Juana Morales, expresó este martes a la noche un duro reclamo contra el accionar de la Justicia y la falta de recursos para la investigación de los casos. En su caso particular, la desaparición de su madre de 69 años, junto con Pedro Kreder (80), en Rocas Coloradas. La última vez que los vieron fue el sábado 11 de octubre de 2025, a las 9.50. Iban con rumbo a Camarones.

En diálogo con radio La Petrolera, la hija de Juana sostuvo: “No puede ser que siempre pase lo mismo; que todos los casos queden archivados y en la nada. Hay un montón de situaciones que estos días la gente estuvo recordando y publicando, y siempre es igual: desde Fiscalía no llaman; no dan respuestas”.

Aldana recalcó que “no hablo solamente como la hija de Juana, sino como una ciudadana común. Queremos respuestas reales; que los que nos cuidan salgan a hablar y expliquen qué pasa. ¿Qué pasa con los centros de monitoreo, con las cámaras que no funcionan, con todo lo que dicen que hay?”, cuestionó.

En ese sentido, remarcó que la inseguridad atraviesa a toda la comunidad. “No puede ser que tengamos miedo cuando sale un familiar, una amiga, cualquier persona, sea hombre, mujer, adulto o niño. Vivimos con el corazón en la boca y nos tenemos que poner contentos cuando llegamos bien a casa. Esto no puede seguir así”, expresó.

También denunció que la búsqueda vinculada al caso de su madre se encuentra detenida. “Actualmente la búsqueda se paró porque se quedaron sin recursos. Hay que decir la verdad: la policía no tiene los recursos que tiene que tener. Todo se hace tarde, los pedidos de equipos o ayuda a otras provincias llegan tarde”, aseguró.

“A las personas no se las traga la tierra ni el mar, como nos quieren hacer creer. Acá alguien está haciendo algo y no se descubre. ¿Qué pasa? ¿Nadie ve nada? Somos una ciudad grande, no puede ser que siempre quedemos en la nada”, concluyó.