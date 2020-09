Desde Mendoza la familia de Yanina reclama información

La madre y hermanos de Yanina Belén Montes (31) pidieron a través de El Patagónico que los responsables de la investigación se comuniquen con ellos. Lo único que saben hasta ahora es lo que dicen los medios de comunicación. También pidieron tener contacto con el hijo de Yanina, o con su padre.

Mariano Montes es hermano de Yanina, quien el jueves fue encontrada muerta a golpes y puñaladas en el departamento que alquilaba en la calle Diaguitas al 900 del barrio José Fuchs. Desde la ciudad mendocina de General Alvear, el familiar dijo que se están enterando de las novedades de la investigación sólo por los medios de comunicación comodorenses.

“Desde el Ministerio Público Fiscal no nos atienden; el fiscal no nos llama y no hay asistencia”, reclamó Montes.

El hermano de Yanina comenzó a rastrear a los organismos de violencia de género de esta ciudad para contactarse con alguien y tener datos al respecto. Pudieron dialogar con integrantes del área de Género del municipio local y buscan mantener comunicaciones con el fiscal del caso.

La única información respecto a la investigación –agregó Mariano- fue mediante los medios y portales digitales de esta ciudad. “Hemos llegado a una instancia en que todo Comodoro no nos dio asistencia”, reclamó.

Tanto su madre como el resto de los hermanos de Yanina “estamos destruidos y no podemos contactarnos con la familia del niño”. Mariano sostuvo que quieren mantener comunicación con el hijo de su hermana, de 6 años, pero la abuela, tía y padre no responden a los llamados telefónicos.

En estas difíciles circunstancias “no podemos viajar y ya pasaron más de 24 horas. Hay un asesinato, la asistencia a la víctima pasa a ser para la familia”, insistió el familiar.

Desde el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) del Ministerio Público Fiscal aseguraron a este diario que sus profesionales se comunicaron ayer y hoy con la madre de la mujer asesinada.

Las psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales “están cumpliendo su rol” dentro de los parámetros del complejo caso que dirige la Fiscalía.

Los familiares de Yanina también necesitan saber cuándo será entregado el cuerpo y cómo harán para el trasladado a la ciudad de General Alvear para su sepultura. Ellos ya comenzaron las gestiones en esa provincia para acelerar los trámites, y ver la posibilidad de que algún integrante viaje a Comodoro Rivadavia.

En tanto, este sábado tendrá audiencia de control el único detenido que hay por este hecho.