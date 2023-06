Detenido por intentar matar a tiros a un hombre en la calle

Este martes a la tarde se realizó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por el hecho ocurrido el lunes, cuando el imputado, José Agustín Lincopil, disparó cuatro veces contra la víctima, que caminaba junto a una joven por una calle del barrio San Martín. Dos de los proyectiles impactaron en el abdomen y la pierna del hombre, que fue trasladado al hospital.

Según la fiscalía, el acusado se bajó de una camioneta Toyota Hilux y le dijo a la víctima “¿qué haces mono?”, antes de sacar un arma de fuego y dispararle con intención de matarlo. Luego huyó del lugar, pero fue perseguido por la policía hasta que se refugió en una vivienda, donde fue detenido tras un allanamiento.

El fiscal general Juan Carlos Caperochipi y la funcionaria de fiscalía Jazmín Abraham solicitaron que se declare legal la detención de Lincopil y se dicte su prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Además, calificaron provisoriamente el hecho como “homicidio agravado por ser cometido con el uso de arma de fuego, en grado de tentativa”.

Por su parte, el defensor particular Mauro Fonteñez no se opuso a la legalidad de la detención, pero cuestionó la calificación legal impuesta y postuló la de lesiones. Argumentó que no hay elementos suficientes para sostener que hubo intención homicida y que el acusado actuó en legítima defensa.

El juez penal Alejandro Soñis resolvió declarar legal la detención de Lincopil, dar por formalizado el hecho que se investiga en su contra bajo la calificación legal provisoria de homicidio agravado en grado de tentativa y asegurar su defensa técnica. Asimismo, dictó su prisión preventiva por un mes y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.