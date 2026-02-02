Detuvieron un hombre con pedido de captura vigente

Fue durante un control de identificación realizado en la vía pública por personal policial. El sospechoso quedó alojado en la Seccional Primera a la espera de la audiencia judicial.

Un operativo de rutina llevado adelante por efectivos de la Sección Operaciones Policiales de Comodoro Rivadavia derivó en la detención de un hombre de 30 años sobre el que pesaba una orden judicial activa.

El procedimiento se concretó este domingo por la tarde, cuando los agentes realizaban controles de identificación de personas.

Al verificar los datos personales en el sistema informático, los uniformados confirmaron que el individuo —identificado como Carlos Agustín T.— registraba un pedido de captura y detención vigente, por lo que fue inmediatamente reducido y trasladado a una dependencia policial.

El detenido quedó alojado en la Seccional Primera, bajo la órbita de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, y permanecerá allí hasta la realización de la audiencia de control de detención, en la que la Justicia definirá los pasos a seguir en su situación procesal, según informó la Policía del Chubut.