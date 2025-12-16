Junto al cuerpo de Rodrigo Gómez, de 21 años, las autoridades encontraron una carta dirigida a sus compañeros y a su familia. En el escrito, el joven hacía referencia a una situación económica que lo superaba.

Deudas y un mensaje final: qué decía la nota que dejó el soldado de Quinta de Olivos

La investigación judicial por la muerte del soldado Rodrigo Gómez, ocurrida este martes en la Quinta de Olivos, sumó un elemento central: una nota manuscrita que el joven dejó antes de fallecer y que ahora es clave para reconstruir el contexto del hecho.

Según informaron fuentes del caso, junto al cuerpo fue hallada una carta dirigida tanto a sus camaradas como a su familia. En ese mensaje, Gómez habría manifestado atravesar una situación económica compleja, marcada por deudas que no lograba afrontar. Ese contenido es analizado por la Justicia como parte de las actuaciones para determinar las circunstancias que rodearon el episodio.

De acuerdo con registros oficiales, el soldado mantenía compromisos financieros por casi dos millones de pesos con distintas entidades bancarias y crediticias. Su salario era abonado por la Contaduría General del Ejército Argentino, fuerza a la que pertenecía y dentro de la cual cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial.

Gómez, oriundo de la provincia de Misiones, estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Tras el hallazgo, intervino la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, mientras que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado se presentó en el lugar y ordenó las primeras medidas de prueba.

Aunque la causa continúa en etapa investigativa, la principal hipótesis que se maneja es la de un suicidio. El arma reglamentaria del Ejército fue encontrada junto al cuerpo, dentro de uno de los puestos internos de seguridad del predio.

La autopsia será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, la Justicia avanza en el análisis completo del contenido de la carta y en la reconstrucción de las horas previas, con el objetivo de esclarecer de manera integral lo ocurrido.