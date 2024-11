Dibu Martínez: "queremos ser la mejor Selección de la historia"

En una entrevista exclusiva con DSports tras recibir su segundo premio Lev Yashin, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez habló sobre el futuro de su carrera en el fútbol profesional, sobre Lionel Messi, sobre la posibilidad de jugar en la Argentina y reveló que ahora su sueño es que la Selección sea reconocida como “la mejor de la historia”.

“Queremos ser la mejor Selección de la historia”, aseguró Dibu en la extensa entrevista que le concedió a la señal deportiva de DirecTV, tras obtener nuevamente el premio Lev Yashin, que entrega la revista France Football y la UEFA.

El arquero de la Selección Argentina y del club Aston Villa volvió a destacar el rol de Messi como capitán de la Selección: “Es impresionante querer seguir estando y demostrar el amor por la Selección. Va a ayudar un montón a las próximas generaciones”.

Sobre su futuro profesional, dijo que espera jugar hasta “los 41, 42 años, tranquilamente”.

“Voy a jugar hasta que me dé el cuerpo. Voy año a año y sé que con el trabajo y entrenamiento que hago mi cuerpo me va a dar”, calculó.

El marplatense de 32 años, campeón de la Copa América de Estados Unidos y uno de los abanderados del Aston Villa en Premier y Champions League, aseguró que siempre trata de superarse y que aún le quedan muchísimas cosas por lograr.

“Mi currículum siempre fue muy alto en la Selección. Pero ahora jugando para este club estamos peleando por cosas buenas y también es momento de disfrutar”, dijo Martínez en una entrevista exclusiva con el programa “Puede Pasar”, que conduce Gustavo Kuffner en DSports, la señal de deportes de DirecTV.

Martínez descartó la posibilidad de atajar en River o Boca en caso de volver a jugar al fútbol argentino. “Si no es en Independiente, no jugaría en otro equipo del fútbol argentino”.

Sin embargo, aseguró: “No jugué en Primera y me fui joven cuando estaba en la academia. Pero no llevo ninguna espina. Me quedaría una espinita si no jugaba en la Selección”.