Diciembre: Bono de 70 mil pesos a jubilados, sin actualización

El Gobierno oficializó este lunes el pago del bono extraordinario de 70 mil pesos para jubilados y pensionados, una suma que permanece congelada desde hace 21 meses y que perdió casi todo su valor real frente a la inflación acumulada.

Así lo establece el Decreto 848/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

El refuerzo alcanzará a jubilados y pensionados contributivos de ANSES, titulares de PUAM, beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales. Como en meses anteriores, quienes perciban un haber equivalente o inferior al mínimo previsional recibirán el bono completo. Para los haberes superiores, la suma se ajustará para que el total no supere el tope establecido por el decreto.

En diciembre, las prestaciones previsionales aumentaron 2,34% según la variación inflacionaria de octubre. Con este ajuste, el haber mínimo queda fijado en 340.879,59 pesos, mientras que el máximo asciende a 2.293.796,92 pesos. A estos montos se suma el medio aguinaldo correspondiente al último mes del año.

El haber mínimo, más el bono y el aguinaldo, se elevará a 410.879,59 pesos en diciembre.

A continuación, los valores finales que percibirán los distintos beneficiarios durante diciembre de 2025:

Pensiones no contributivas

PNC por invalidez o vejez: 427.923,56 pesos (238.615,71 pesos más bono de 70.000 pesos y aguinaldo).

PNC madre de siete hijos: 581.319,38 pesos (340.879,59 pesos más bono de 70.000 pesos y aguinaldo).

Jubilaciones y PUAM

Jubilación mínima: 581.319,38 pesos (340.879,59 pesos más bono de 70.000 pesos y aguinaldo).

Jubilación máxima: 3.440.695,38 pesos (2.293.796,92 pesos más aguinaldo).

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 479.055,5 pesos (272.703,67 pesos más bono de 70.000 pesos y aguinaldo).

Pese a la continuidad del bono, su impacto actual en el ingreso de los jubilados es mínimo, dado que el monto permanece congelado desde principios de 2024 mientras la inflación acumulada lo dejó prácticamente licuado.