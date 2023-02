Diego Leonardi habló sobre la sexualidad de Nacho y generó repudio

Cuando falta cada vez menos para la gran final de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe sigue generando cada día más interés en el público. Es así que recientemente el exparticipante Diego Leonardi se refirió a Nacho Castañares en una entrevista con Cristian U, otro ex GH, y sus dichos sobre uno de los posibles campeones de esta edición generaron, cuanto menos, polémica.

"Nachito patea para el otro lado. Hay gente que lo conoce y dice que el chico es gay y que no se anima a decirlo", lanzó Leonardi sin filtro alguno, refiriéndose concretamente a su sexualidad si bien luego reflexionó: "Tiene una historia de vida durísima".

"No sé si patea para un lado o para el otro. Yo siento, y me parece excelente, que Nachito no tiene tabú. Si un día le pinta estar con un varón, va a estar con un varón. Creo que ya creció con una mente muy abierta, teniendo a sus dos papás hombres", intervino entonces Juliana Díaz, ex compañera de Castañares en Gran Hermano.

Tras viralizarse estas declaraciones, quien recogió el guante en nombre de Nacho fue Pampito desde Mañanísima (Ciudad Magazine), quien le respondió con altura. "Preguntarte para qué lado patea una persona es muy antiguo, Diego. Tenés que deconstruirte. Tenés que informarte un poco más. ¿Qué te importa? Además, decir 'para qué lado patea’, ya es despectivo", afirmó el periodista.

"Ponele que Nacho tenga su sexualidad sin resolver, ¿sos vos el que tenga que sacarlo del closet? Porque él habló del closet. ¿Sos vos el que tiene que señalarlo o empujarlo a que hable de algo que él todavía no habló supuestamente? Diego, sos bruto", cerró el panelista en total desacuerdo con las palabras de Leonardi.