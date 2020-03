Discriminaron a una alumna chubutense por ser hija de chinos

A pesar de que el primer caso de coronavirus en la Argentina recién fue confirmado en horas de la tarde de hoy por el ministerio de Salud de la Nación, la discriminación contra los ciudadanos chinos en territorio argentino comenzó hace semanas.

Primero se conoció que un hombre en Buenos Aires le había hecho un “chiste” al dueño de un supermercado chino lo que generó un hecho de violencia. Además de videos filmando haciendo chistes contra los ciudadanos de origen oriental.

En la tarde de hoy se conoció un hecho grave en cuanto a discriminación que ocurrió en la ciudad de Trelew contra una pequeña alumna argentina de padres chinos.

Todo comenzó cuando desde la dirección de la escuela les pidieron a los padres que cada alumno lleve su merienda porque “el gobierno no mandó las partidas para la copa de leche”, declaró la madre de una de las alumnas que es amiga de la niña discriminada.

Luego de que los padres de A. enviaran meriendas para compartir con los demás “la mamá de A. L tiene un mercado y labura todos los días todo el día, no le sobra la plata... pero seguramente sabe lo que es que te falte comida y se preocupó por todos los nenes, no solo por su hija. ¿Por qué A. volvió llorando? Porque chicos de la escuela le dijeron que esa comida era china, que tenía CORONAVIRUS, que no querían comer porque se iban a contagiar, alguno incluso hasta tiró la comida a la basura”, comentó indignada la madre de la compañerita de la niña discriminada.

“Su mamá nos mandó un mensaje al grupo de padres con mucha angustia. Angustia que entiendo, que comparto y que me llena de indignación. La mamá nos aclara, como si hiciera falta, que solo están en Trelew, que no viajan ni a Playa porque trabajan todo el día. Qué de dónde van a sacar el virus”, agregó la mujer y pidió a los padres de todos los niños que enseñen a no discriminar “hablen con sus hijos, expliquen, den el ejemplo. Seamos una sociedad mejor. Por favor”.

LA CARTA COMPLETA

Estoy indignada y triste.

Una de las mejores amigas de S. es A. L, una compañera de su escuela.

A. es hija de chinos, aunque nació y se crió en Argentina donde sus padres vinieron por un futuro mejor (como mis abuelos portugueses, o los galeses de esta zona, los italianos o los españoles)

A.tiene su carita oriental de ojos rasgados y habla una mezcla de castellano y chino. Cuando habla de S. dice que es su mejor "amigO"... la "A" se le complica a A. L, mami... (me dice S.).

A.siempre tiene una sonrisa en su cara, es divertida y conversadora.

Hoy A. L no volvió sonriente a su casa, volvió llorando. La discriminaron por ser CHINA. Porque en este país donde la mitad de la gente "bajó de un barco" nos seguimos dando el lujo de discriminar a alguien por su origen, por su nacionalidad, por su raza o su religión.

El viernes en la escuela avisaron que hoy cada uno lleve su merienda. El gobierno no mandó las partidas para la copa de leche.

La mamá de A. L mandó budín y chupetines para todo el grado, por si alguno de los nenes no tenía.

La mamá de A. L tiene un mercado y labura todos los días todo el día, no le sobra la plata... pero seguramente sabe lo que es que te falte comida y se preocupó por todos los nenes, no sólo por su hija.

Por qué A. volvió llorando? Porque chicos de la escuela le dijeron que esa comida era china, que tenía CORONAVIRUS, que no querían comer porque se iban a contagiar, alguno incluso hasta tiró la comida a la basura!

S. me dice que no fueron los del grado... pero igual, son de la escuela, son de Trelew, son de este país donde nos creemos más que todos.

Su mamá nos mandó un mensaje al grupo de padres con mucha angustia. Angustia que entiendo, que comparto y que me llena de indignación.

La mamá nos aclara, como si hiciera falta, que sólo están en Trelew, que no viajan ni a Playa porque trabajan todo el día. Qué de dónde van a sacar el virus.

Y yo no me aguanto la rabia... de que haya pibes de primaria con tanto odio suelto, de que haya adultos que le caguen la cabeza a los pibes de esa forma, que les digan que odiar a otro porque es distinto está bien, que tener los ojos rasgados aunque seas igual de argentina que yo te haga sospechosa de portar un virus. Como si fueran culpables encima por tener un virus... del que la gente en este país hace memes, se caga de risa, difunde información errónea.

Hoy me olvidé de mandarle la merienda a S... pero hubo una mamá que se preocupó porque mi hija y el que no tenía plata para comprar pudieran comer. No es justo que se sientan mal. No es justo! NO ES JUSTO!

Hablen con sus hijos, expliquen, den el ejemplo. Seamos una sociedad mejor. Por favor!