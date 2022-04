Disney se devora otra empresa y desaparecen los creadores de La Era de Hielo

Dos años después de que Disney comprara Fox en una de las operaciones más polémicas (por la concentración monopólica que ejerce) del Hollywood contemporáneo, Blue Sky Studios anunció su cierre.

No es que fuera una sorpresa: la factoría especializada en animación bajo el control de Fox no parecía tener lugar entre las holgadas propiedades de Disney, y coincidiendo con la crisis del coronavirus trascendió que muchos de sus trabajadores iban a ser reubicados en otras divisiones de animación, cuando no directamente despedidos.

El estudio fundado en 1987 afrontaba, así, sus días finales, convirtiéndose Espías con disfraz en su última película mientras Nimona, adaptación de una novela gráfica de Noelle Stevenson, lidiaba con las reticencias de Disney en tanto a su contenido LGTBIQ+ antes de ser finalmente cancelada.

https://twitter.com/RealTimeRating/status/1514371718525108225 El estudio de animación Blue Sky, que desapareció con la llegada de Disney, dice adiós tras más de 30 años con la única despedida posible: la de su gran icono.



La ardilla Scrat de 'La Era del Hielo' por fin come la bellota. pic.twitter.com/qUvCfCXScA — Real Time (@RealTimeRating) April 13, 2022

Esta semana supimos que el proyecto había sido resucitado a través de la asociación de Netflix y Annapurna, conservando a Chloë Grace Moretz y Riz Ahmed como actores de doblaje. Pocos días después ha coincidido con la despedida “oficial” de Blue Sky, luego de que cerrara sus puertas a mediados de 2021.

Desde entonces, no obstante, varios animadores se han reunido para poner en pie un último trabajo que sirva como final simbólico de la factoría, y el resultado es The End: un vídeo de 34 segundos de duración en el que vemos a Scrat, la ardilla de la franquicia La Era de Hielo (Ice Age), logrando por fin comerse la bellota que había perseguido durante varias películas y una serie propia. El corto es muy emotivo por múltiples razones, y tiene ahora mismo a Internet conmocionado.

Blue Sky Studios obtuvo su primer gran éxito con La Era de Hielo en 2002, inaugurando una saga a la que pronto se unió otra marca como Río en tanto a grandes hitos de la empresa. Otros títulos muy bien recibidos por el público fueron Robots, Horton o Carlitos y Snoopy: La película de Peanuts (este un éxito crítico reseñable), aunque la fama de La Era de Hielo llegó a ser tan grande como para que, una vez cerrado Blue Sky, Disney quisiera expandirla con una nueva película en la que el estudio primigenio no tuviera nada que ver.

El resultado (con una animación notoriamente peor) se estrenó el pasado 28 de enero con el título La Era de Hielo: Las aventuras de Buck y la etiqueta “Disney+ original”. Nada impide que lleguen nuevas entregas de La Era de Hielo después, pero evidentemente lo harán sin Blue Sky.

Fuente: Minuto Uno