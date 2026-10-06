Doble crimen de Nieves y Asencio: los dos acusados seguirán presos hasta febrero

La Justicia prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva de los dos imputados por el crimen ocurrido en abril en el barrio Pueyrredón. También extendió por seis meses el plazo de investigación.

Lucas Gabriel Rojas y Nadir Hernando Vera continuarán en prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, ocurrido el 22 de abril de este año en Comodoro Rivadavia.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión de la medida de coerción y ampliación del plazo de investigación. La Fiscalía había solicitado extender la investigación por seis meses y mantener detenidos a ambos imputados durante ese mismo período.

El juez Martín Cosmaro resolvió finalmente conceder los seis meses adicionales para continuar con la investigación, pero fijó en cuatro meses la continuidad de la prisión preventiva, hasta el próximo 2 de febrero, cuando deberán volver a analizarse los avances del expediente.

El fiscal general Julio Puentes sostuvo que existen elementos suficientes, en esta etapa del proceso, para considerar a Rojas y Vera como probables coautores del hecho. También planteó la existencia de riesgos de fuga y entorpecimiento, teniendo en cuenta la gravedad de la acusación y la pena que podría corresponder en caso de una eventual condena.

Las defensas, en cambio, cuestionaron la continuidad de la detención. El defensor de Vera rechazó la existencia de peligro de entorpecimiento y solicitó la realización de un informe socioambiental para evaluar posteriormente un posible arresto domiciliario.

Por su parte, la defensa de Rojas sostuvo que no existen elementos suficientes para mantenerlo detenido y pidió como alternativa la prisión domiciliaria o un régimen de presentaciones periódicas, acompañado de una prohibición de abandonar la ciudad.

El doble crimen investigado

De acuerdo con la hipótesis provisoria de la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 3:14 del 22 de abril de 2026, en calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle, en el barrio Pueyrredón.

La acusación sostiene que Rojas y Vera circulaban en un Volkswagen Vento y se colocaron junto a un Peugeot 207 en el que se encontraban Rodrigo Nieves y Agustina Asencio. Desde allí, siempre según la investigación fiscal, se efectuaron 13 disparos de arma de fuego contra el vehículo.

Nieves murió en el lugar, mientras que Asencio falleció minutos después, antes de ser trasladada en ambulancia. La Fiscalía sostiene además que los agresores huyeron posteriormente y ocultaron el automóvil utilizado.

La calificación provisoria es de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego.