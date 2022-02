Docente local participó como jurado deportivo internacional

En una apuesta por potenciar las investigaciones sobre el deporte latinoamericano, el CPLED (Colegio de Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo) pudo cerrar su Certamen Latinoamericano de investigaciones y premió a los ganadores en los rubros de Educación Física, Ciencias Aplicadas al Deporte y Rendimiento Deportivo, donde el docente comodorense Angel Da Luz Pereira debutó como miembro del jurado.

Para el docente del ISFD 810 y la Escuela Provincial 797, la invitación a ser parte del jurado –en este caso en investigaciones referidas al Rendimiento Deportivo– llega después de años de participar en estos certámenes latinoamericanos, donde incluso llegó a ganarle a su colega y amigo Rodrigo Merlo, primer latino en doctorarse en el ámbito del deporte.

“Es una alegría que me tengan en cuenta para ser parte del proceso de selección de más de 400 investigaciones que se presentaron a lo largo del continente, de distinta índole y en pos de aportar calidad al deporte y la salud”, sostuvo Pereira a El Patagónico.

De esta manera, el referente del flamante espacio Entrenamiento, Acondicionamiento Físico, Prevención de Lesiones y Readaptación Deportiva “Hsp70salud” (https://m.facebook.com/people/Hsp-Salud/100072965817143/) suma jerarquía a los investigadores de la región, que buscan sumar investigaciones concretas que aporten a la comunidad en general.

Los ganadores en Educación Física fueron: 1º Daniel Ductos-Bastías (Chile) “Programa de Ciclismo Urbano en Universitarios con Medición Pro-post y Grupo de Control”. 2º César Iván Ayala Guzmán (México) “Cambios en la prevalencia de la práctica deportiva en adolescentes mexicanos”.

En Ciencias Aplicadas al Deporte: 1º César Iván Ayala Guzmán (México) “Consumo de suplementos nutricionales en asistentes a gimnasios de la Ciudad de México”. 1º Bryhan Alexander Armira Lucas (Guatemala) “Biomecánica de la técnica de ejecución del tiro libre en una jugadora de la selección femenina de Maxi Baloncesto de Quetzaltenango, Guatemala temporada 2021”.

En Rendimiento Deportivo: 1º Mayra Aracely Burbano Benavides (Ecuador) “Programa de entrenamiento para el personal militar femenino en gestación y lactancia”. 2º Salvador Sánchez Campos (México) “Microsistemas de Alto Nivel en el Karate Do México de las categorías infantiles, Juveniles y Mayores”. 3º Leonardo Luis Aimone (Argentina) “La práctica del Karate Do como medio de mejora de aspectos físicos, psíquicos y sociales en personas con Síndrome de Down. Pautas metodológicas de intervención”.