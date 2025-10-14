La fiscal decidió que el profesor de teatro Hellvert Collantes Morán debe ir a juicio ante un jurado popular por abusar de una menor de 14 años. El hecho ocurrió entre 2018 y 2020.

Docente de teatro irá a juicio por jurados por abusar de una menor

La audiencia preliminar se realizó este lunes, donde el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por María Laura Blanco, en tanto a Hellvert Collantes Morán lo representa Guillermo Iglesias.

En la ocasión, se formularon objeciones a la prueba de la defensa y se estableció que la audiencia va a continuar en diciembre, cuando se evalúe si se admite la prueba de descargo. Luego se elevará la causa a juicio ante un jurado popular.

Los hechos incluidos en la acusación acontecieron entre el 1/07/2018 y el 19/06/2020, cuando la menor víctima tenía 14 años de edad, hechos que según la fiscal fueron cometidos por Collantes Morán, “en el marco de una relación asimétrica, ya que era profesor de teatro de la víctima”.

Estos hechos fueron calificados jurídicamente como “abuso sexual simple al menos dos hechos; abuso sexual con acceso carnal al menos cuatro hechos, todo en concurso real”, en calidad de “autor” para el ciudadano de origen peruano.

Por su parte, el defensor igualmente ofreció prueba enmarcado su defensa en “una teoría positiva”, asegurando que “su asistido no participó” de los hechos imputados.

Presidió la audiencia preliminar el juez Ariel Tedesco y la querella fue ejercida por Alicia Dramesino.