Docentes encabezaron marcha de antorchas

La multitudinaria manifestación de protesta tuvo lugar en la tarde noche del jueves por la avenidas céntricas de Caleta Olivia en el marco del paro 48 horas de la ADOSAC.

Se sumaron trabajadores de otros gremios, como los profesionales de la salud (APROSA), docentes de escuelas técnicas (AMET) y municipales (SOEMCO), además de una agrupación de estudiantes universitarios y vecinos en general.

La medida de fuerza lanzada por el principal gremio de los educadores (ADOSAC), responde “al incumplimiento, por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE, del acta paritaria homologada por el Ministerio de Trabajo, donde el Gobierno afirmaba que nadie perdería su puesto de trabajo” se indicó en un informe de prensa.

Además, fue celebrado el hecho que las movilizaciones del Frente Sindical de Estatales, forzó a la Legislatura a no tratar y devolver al Poder Ejecutivo Provincial el proyecto de Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa que, entre otras cosas, condicionaba el otorgamiento de incrementos salariales a mínimos porcentajes.

“Con la inflación de enero y febrero, nuestros salarios han perdido la capacidad de compra ya que se encuentran bajo la línea de pobreza” señalaron voceros de ADOSAC.

Durante la movilización se mostraron pancartas y se alzaron botellones de plástico que encerraban velas encendidas, linternas y luces de teléfonos celulares, además de entonarse cánticos contra el gobierno provincial.

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La marcha recorrió las avenidas San Martín e Independencia y entrada la noche se realizó un acto en la plazoleta del Gorosito.

En ese espacio se visibilizaron reclamos puntuales de distintos sectores educativos. Docentes de Nivel Inicial denunciaron la baja de cargos, mientras que auxiliares de laboratorio de escuelas técnicas expresaron incertidumbre laboral ante cambios recientes en sus funciones con recargas horarias que no se reconocen en sus salarios.

La secretaria general de ADOSAC Caleta Olivia, Vanina Galván, señaló que el gremio recibió una cédula de notificación en la que el Gobierno advierte sobre posibles multas al considerar que la medida de fuerza habría interrumpido el diálogo.

"Queremos una negociación seria. El Consejo Provincial de Educación no estuvo presente en la reunión del lunes", afirmó la dirigente, y agregó que la protesta también responde a situaciones laborales críticas ya que “hay compañeras con enfermedades oncológicas que quedaron sin su fuente laboral".