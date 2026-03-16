Docentes universitarios realizan una semana de paro

Desde la Asociación de Docentes Universitarios advirtieron sobre una fuerte pérdida del poder adquisitivo y cuestionaron el incumplimiento de la ley de financiamiento del sistema público.

La Asociación de Docentes Universitarios (ADU) lleva adelante durante esta semana una medida de fuerza en distintas casas de estudio del país, en el marco de los reclamos por la situación salarial y el presupuesto destinado al sistema universitario.

El referente gremial Juan Pablo Simonetti aclaró que la protesta consiste en un paro de actividades por toda la semana, aunque descartó que se trate de una huelga por tiempo indeterminado. Según explicó, la decisión busca visibilizar el deterioro de los ingresos del sector docente y la falta de respuestas oficiales a sus demandas.

Entre los principales cuestionamientos, el dirigente señaló el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, lo que —afirmó— repercute directamente en los sueldos. En ese sentido, sostuvo que existe una brecha salarial significativa y que los trabajadores universitarios arrastran una pérdida del poder adquisitivo que, según estimó, ronda el 50% desde diciembre de 2023.

Simonetti también se refirió a la última propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional, la cual fue considerada insuficiente por los gremios. Indicó que el ofrecimiento contempla un aumento del 12,5% distribuido en tres tramos a lo largo del año, mientras que desde el sector docente reclaman la reapertura de las paritarias para discutir una recomposición acorde al contexto económico.

Además del aspecto salarial, el conflicto incluye preocupaciones vinculadas al sistema de cobertura de salud de los trabajadores universitarios. Desde ADU remarcaron que la medida apunta a poner en agenda la situación que atraviesan las universidades públicas y a exigir soluciones que garanticen su funcionamiento.