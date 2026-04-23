Dos hermanos terminaron detenidos por atacarse con una "tumbera" y un cuchillo

Fue anoche en el barrio San Cayetano. Dos hermanos fueron detenidos tras enfrentarse con armas blancas y de fuego.

El conflicto se habría originado luego de que uno de ellos intentara ocultar una bicicleta robada en la vivienda familiar. En medio del desorden, también agredieron a los efectivos policiales.

Alrededor de las 21:18 horas de este miércoles, personal de la Comisaría Seccional Sexta debió intervenir en una vivienda ubicada en la calle Omar Segura al 1600 del barrio San Cayetano, luego de que un vecino alertara sobre una violenta pelea entre sus hijos.

Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron en el patio delantero de la propiedad con una escena de extrema violencia: dos hombres, identificados como N.R. (29) y G.R. (35), se encontraban trenzados en lucha.

Según el reporte oficial, el menor de los hermanos empuñaba un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “tumbera”, y un cuchillo, con los cuales ya le había provocado lesiones visibles en el rostro al mayor.

La intervención policial, lejos de calmar los ánimos, derivó en un nuevo foco de conflicto. Al intentar hacer cesar la riña, G.R. logró hacerse del arma “tumbera” y la arrojó violentamente contra una sargento ayudante que participaba del operativo.

Tras lograr la reducción de N.R., su hermano continuó con un accionar hostil, abalanzándose sobre el detenido para golpearlo y enfrentando al oficial interviniente. Ante la imposibilidad de calmar la situación, ambos terminaron siendo trasladados a la dependencia policial: N.R. por infracción al artículo 189 bis (tenencia de arma) y lesiones, y G.R. por atentado y resistencia a la autoridad.

En el lugar, el padre de ambos y denunciante del hecho explicó a la policía que la disputa comenzó cuando Nahuel llegó al domicilio con una bicicleta robada con la intención de guardarla allí, lo que desató la recriminación de su hermano y la posterior escalada de violencia armada.

En el operativo se procedió al secuestro de: Un arma tipo “tumbera” cargada con un cartucho calibre 22, Un cuchillo con mango de madera, una bicicleta de la cual se desconoce el propietario hasta el momento.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Dr. Cristian Ovalle, y la oficina judicial bajo la órbita de la jueza penal de turno, Dra. Tedesco. En el sitio también trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes sobre el armamento incautado.