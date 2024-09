Dos periodistas iniciarán acciones legales contra la serie de Di María

Ángel Di María ya tiene su propia serie documental en Netflix, "Romper la pared", la cual desde que se estrenó el 12 de septiembre ha recibido grandes elogios por parte de la audiencia. Sin embargo, también ha sido foco de críticas de algunos periodistas que se han sentido aludidos en la promoción de la misma.

Previo a su lanzamiento, la cuenta de X (ex Twitter) Che Netflix subió un video donde simulaban una terapia grupal para personas que han sido grandes haters del futbolista durante los años que sufrió diversas lesiones y que le afectaron para ganar títulos con la Selección. En este contexto es que hay dos integrantes, uno llamado Tito y otro que tiene su pelo colorado que dan cuenta de algunas polémicas declaraciones que han hecho en el pasado y que coinciden con los periodistas Toti Pasman y Martín Liberman.

Por esa razón, ambos especialistas en el ámbito futbolístico han decidido que llevarán a la Justicia a la serie. Según informó El Ejército de la mañana en X: "Iniciarán acciones legales contra la serie de Di María porque se sintieron estigmatizados y ofendidos".

Más tarde, en DDM (América TV), Santiago Sposato mostró algunos audios que le mandó Jorgelina Cardozo hablando sobre este tema y, en específico, se refirió a Toti Pasman quien "sale en la serie y pide disculpas en su momento, admite que fue un gran error en su carrera".

Entonces, la mujer del futbolista explicó: "No es que no se le aceptaron las disculpas. A mí vino, se me acercó, me dijo que se había portado mal, que había sido un pelotudo y que se había portado pésimo. Y yo le dije 'a mí no me pidas perdón, pedile perdón a los papás, yo no las necesito'. Yo tenía a mis suegros al lado en ese momento. Yo le di la mano, por supuesto, puedo entender que se portó mal pero el dolor no se borra con unas disculpas. Después le dice lo mismo a mis suegros, mi suegra le dijo 'ya está' y mi suegro lo miró y no dijo nada".

Y, en cuanto a la promoción de la serie, expresó: "Lo de la promoción de la serie la hicieron ellos, no me preguntaron nada. Estuvo espectacular, se la pasaron a Ángel y le pareció estupenda. Fue muy gracioso dentro de lo que, en su momento, fue dolor. Hoy puede reírse de eso. Fue demasiado suave; podría haber sido peor".