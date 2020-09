Dramáticas apelaciones desde el personal de Salud

"Dan ganas de mandar todo a la mierda", dijo una médica al cuestionar el comportamiento desidioso de no pocos ciudadanos en el marco de una pandemia que suma casos y muertes.

Cansada de leer críticas y reproches en las redes sociales o escucharlas en radios, una médica del Hospital Regional escribió un duro descargo donde asegura que “ya estamos hartos”.

El escrito fue publicado en redes sociales por Marianela Daprato, una médica que trabaja en el hospital regional de Comodoro Rivadavia y que al igual que sus colegas no cobra su salario desde hace tres meses.

Luego de las 10 muertes de este mes en Comodoro; las idas y vueltas con los insumos para realizar las pruebas; los contagios entre el personal de salud (23 reportados hasta anoche) y cierto relajamiento entre las costumbres por parte de la sociedad, la especialista apuntó contra los “opinólogos”.

"El que no cree en esta nueva enfermedad que estamos atravesando todos a nivel mundial que cierre la boca", indicó al manifestar su malestar también por las críticas al sistema sanitario que en Comodoro tenía hasta este domingo 13 internados en clínica médica.

"Cansados, desganados, sin fuerzas y leer a todos los 'opinólogos' que en esta cuarentena se hicieron un máster en hablar sobre medicina, psicología, derechos humanos, entre otras. Creo que eso multiplica lo que estamos sintiendo. Nos tratan de mentirosos, ventajeros, de inhumanos, de apáticos, de fríos sin corazón", reza la carta publicada en su cuenta personal de Facebook.

"No solo nos genera angustia y bronca sino que ya nos cansa y nos dan ganas de mandar todo a la mierda. Pero no lo hacemos porque está en nuestra vocación ayudar al otro porque estudiamos más de 8 años para poder estar hoy en el lugar que estamos", acotó.

"Jode mucho todo lo que está pasando: el no poder abrazar y besar a los que más queremos. Jode tener 10 veces más cuidado solo por el hecho de ser los más expuestos en el hospital, de ponerse y sacarse correctamente el EPP; de salir siendo una sola gota de agua y con la cara ardiendo por usar el barbijo, las antiparras y la máscara; jode el estar alerta todo el tiempo y de chequear que nosotros no estemos pasando ningún síntoma por miedo al contagio; jode ver a la gente pasar el aislamiento sola, de restringir horario y cantidad de visita familiar; y jode mil veces más ver a la gente morir sola, sin el calor y la contención de sus seres queridos", resaltó luego de que se masificara el caso de Héctor Peric, fallecido a los 88 años el sábado en el Hospital Regional.

Desde hace dos meses, además, los trabajadores de la salud chubutense no cobran sus salarios, así como el medio aguinaldo. "Nosotros, como ustedes, no vivimos sólo del aire que se respira. Todos tienen una casa y familia que mantener y, sin embargo, acá estamos y acá vamos a seguir porque no nos podemos dar el lujo de decir 'bueno, muchachos, mañana cerramos el hospital y salimos a la calle a pedir por lo que nos corresponde'. Tampoco nos podemos dar el lujo de quedarnos en casa haciendo home office y cuidando de los nuestros solamente".

Sobre el final, Dapatro apuntó a quienes critican y desconocen la realidad que viven dentro de los hospitales. “Guarden todos sus comentarios que no aportan absolutamente nada. Que el que no cree en esta nueva enfermedad que estamos atravesando todos a nivel mundial que cierre la boca y si no se quiere cuidar por él que lo haga por el que más quiere. Porque el día de mañana, cuando le toque vivirlo de cerca, vamos a estar nosotros para ayudarlos con todo lo que tenemos y más".