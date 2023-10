Dueños de carnicería denuncian campaña de desacreditación

Luego de que lanzaran una promoción de carne vacuna y ovina a muy bajos precios de plaza, los tres jóvenes propietarios de la carnicería “El Centro” de Caleta Olivia, Micaela, Lucas y Sebastián, comenzaron a ser objeto de solapadas acusaciones a través de una página de Facebook, a través de las cuales se procuraba desacreditar la iniciativa comercial.

En principio le restaron importancia, pero ante la persistencia de esas acusaciones que alcanzaron ribetes indignantes decidieron convocar a la prensa para denunciar públicamente a quienes se escudan detrás de la ignota página “Marineros Unidos”, ya que –evaluaron- es muy probable que detrás de ella existan intereses empresarios y políticos.

“Dicen que vendemos carne en mal estado, que la compramos de manera ilegal no hacemos aportes patronales y hablan barbaridades de nuestra familia, pero nosotros no hemos tenido ninguna queja de nuestros clientes que no solo son de Caleta Olivia sino también de otras localidades”, destacaron.

Además, mostraron los remitos de compras y constancias de controles bromatológicos del municipio “por lo cual lo que hace esa gente desconocida es atacar una fuente de trabajo, no solo la nuestra, sino también la de nuestros empleados que dependen de este comercio”.

Por otra parte indicaron que las únicas críticas hacia la carnicería son las que aparecen en la citada página, cuyos autores se han “ensañado brutalmente” contra la iniciativa de una familia que desde hace años trabaja en este rubro, el cual comenzó con sus padres.

“Es indudable que no quieren que sigamos beneficiando a la comunidad con una baja de precios, pero esto no es nuevo ya que años atrás, cuando promocionamos bajos precios de cordero en ocasión de las fiestas de fin de año, nos arrojaron una bomba molotov en otro local que alquilábamos, es decir que fuimos víctimas de un hecho mafioso”, aseguraron.

“De todos modos – afirmaron- nosotros vamos a seguir sin bajar los brazos y seguiremos haciendo frente a cualquier tipo de situaciones porque está a la vista que luchamos contra poderosos monopolios”.