Durísimo cruce de Yacobitti con Guadalupe Vázquez 

El vice rector de la Universidad de Buenos Aires y dirigente radical, Emiliano Yacobitti, no se la dejó pasar a la periodista de LN+, Guadalupe Vázquez, quien quiso ensuciarlo por un supuesto desvío de fondos, y la apuró con que vaya a la Justicia a denunciarlo.

En el reino de la acusación fácil, de la denuncia carente de fundamentación y de la suposición de corrupción del otro, Guadalupe Vázquez -quien había tenido un entredicho previo con Javier Milei- encontró la horma de su zapato.

Si pretendió deslizar un comentario al pasar sobre un supuesto apoyo del vice rector de la UBA a Martín Lousteau, utilizando recursos de la Universidad de Buenos Aires, se encontró con alguien que no estaba dispuesto a hacer oídos sordos.

Emiliano Yacobitti -un opositor declarado al acuerdo con los libertarios- se paró en seco al escuchar sus palabras, las rebatió al instante y la instó a que haga una denuncia en la Justicia para fundamentar su acusación, y sino que le pida disculpas.

Vázquez rápidamente puso marcha atrás, pero no tuvo forma de evitar que el tren del papelón y la vergüenza le pasara por encima.

Además de directivo de la UBA, el ex legislador porteño en las últimas horas se mostró en contra del acuerdo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Javier Milei, en sintonía con la postura que tomaron Lousteau y la UCR tradicional. Ahora, protagonizó un fuerte cruce televisivo en su visita a LN+ cuando mostraba distancia con el libertario. “Algunos estamos a favor de la educación pública y otros están a favor de lo que les conviene”, apuntó él.

Fue entonces cunado la periodista Vázquez habló de “interés de Franja Morada, que controla las universidades y controla una caja en las universidades”. Yacobitti tomó temperatura y comenzó a reaccionar: negó primero que la agrupación juvenil radical controle las universidades.

“Es una caja, también”, insistió Vázquez. Ese fue el comentario que desató el duro cruce entre ambos.

“¿Una caja? ¿A qué te referís? ¿Qué es una caja?”, preguntó el diputado.

“Recaudan con las fotocopias”, contestó ella.

“Vos decís que la caja son las fotocopias”, minimizó Yacobitti, acotando que en la actualidad cada vez los estudiantes apelan menos a esa metodología de estudio.

“¿Vos decís que no?”, retrucó la periodista. “Pusieron recursos de las universidades para la campaña de Lousteau, también”.

—¿Qué? —le preguntó él, buscando la confirmación de lo que acababa de escuchar.

—Pusieron recursos de la UBA para la campaña de Lousteau.

—Bueno, yo te voy a pedir que vayamos a la Justicia y que ratifiques si es así, que lo demuestres y si no que me pidas disculpas. Vos me estás diciendo que yo cometí un delito.

—Yo no dije fondos. Estás tergiversando lo que dije yo

-Acabás de decir que se pusieron fondos de la UBA para la campaña de Lousteau y empezaste con lo de las cajas.

—Recursos —remarcó ella. —Pueden ser recursos humanos. No dije fondos. Movilizaron estudiantes. No hablé de fondos.

—Ahora como no querés ir a ratificar a la Justicia la acusación falsa que hiciste la estás cambiando, ahora decís recursos humanos.