Hay también una cantidad de considerable que no puede acceder a los cuadernillos. Según la Oficina de Derechos y Garantías, solo el 68% de los jóvenes de entre 12 y 18 años tiene acceso a internet en Comodoro Rivadavia.

El 18% de los estudiantes secundarios no puede continuar sus estudios

El coronavirus expuso las diferencias en el mundo. El acceso a la educación fue una de ellas y una de las que más preocupa en Chubut. Es que según la Oficina de Derechos y Garantías de Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia, solo el 68% de los estudiantes secundarios puede acceder a las clases de manera virtual. Mientras, un 14% utiliza los cuadernillos distribuidos por el Ministerio de Educación de la Nación y un 18% no tiene acceso a ningún tipo de forma para continuar con sus estudios.

La titular de la Oficina de Derechos y Garantías, Valeria Coniglio, sostuvo que “hace tres ciclos lectivos que la educación está siendo impactada en cuanto al acceso y este año se complejizo con la pandemia. A nosotros nos preocupa cómo acceden los chicos hoy a su educación. No puede haber chicos que queden afuera. Esto es lo que no puede pasar”.

Añadió la funcionaria que “lo que pedimos es el tema de la accesibilidad y los dispositivos para aquellos que no están accediendo porque hay una proporción que no tiene los cuadernos; hay otro grupo que ni siquiera accede a los cuadernillos, que no dan la misma cantidad de información que puede tener alguien que accede a internet. Consideramos que la conectividad y los dispositivos son parte de los derechos al acceso a la información. Tiene que ver con la cultura y la ley de la educación libre, pública y gratuita. Si los alumnos se conectan con datos hay una condición que se pierde que es la gratuidad”.

UN PANEL PARA SABER MAS

A raíz de esta situación, la Oficina de Derechos y Garantías realizará el jueves, a las 18, el conversatorio para adolescentes denominado “¿Qué es la escuela para vos?”. Lo que busca el organismo es escuchar los reclamos y las preocupaciones de los jóvenes en este contexto de pandemia.

Habrá una consigna inicial y se dará a conocer los lugares a los cuales pueden acudir para expresarse, pedir ayuda, acceder a sus derechos para luego escuchar lo que los adolescentes tienen para decir.

El conversatorio apunta a socializar las ideas, sentimientos y pensamientos de los adolescentes de Comodoro Rivadavia, comprometiéndolos en acciones en un marco de responsabilidad y autonomía progresiva.

Los interesados en participar deben inscribirse en https://bit.ly/conversaODG