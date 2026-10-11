El Alpine volvió a fallar y Colapinto abandonó en Singapur

El argentino marchaba 14° cuando su monoplaza se detuvo en la vuelta 31. Había reportado problemas de energía desde el inicio y venía de abandonar la Sprint por una falla en la batería.

Franco Colapinto quedó fuera del Gran Premio de Singapur en la vuelta 31, cuando una falla técnica detuvo su Alpine. El argentino ocupaba el 14° puesto y había conseguido acercarse a Carlos Sainz pese a las irregularidades en el suministro de energía que comunicó durante la carrera.

La 17ª fecha del Mundial de Fórmula 1, disputada en el circuito callejero de Marina Bay, tuvo al piloto argentino largando desde la 15ª posición. En el primer giro ganó un lugar, aunque en la vuelta siete George Russell lo superó y lo devolvió al puesto de partida.

Colapinto recuperó terreno en la vuelta diez con una maniobra en la curva 14, donde adelantó al Racing Bulls de Arvid Lindblad para ubicarse nuevamente 14°. A partir de allí consiguió alejarse de su perseguidor y recortar la distancia con los autos que tenía por delante.

Las dificultades con el despliegue de energía acompañaron ese avance. Desde los primeros giros, el argentino advirtió por radio que la batería entregaba energía de manera irregular. En la vuelta doce reiteró el reclamo, mientras mantenía una ventaja de dos segundos sobre Lindblad.

Para la vuelta veinte, Colapinto se encontraba a menos de dos segundos de Sainz. Seis giros después sostenía su posición frente a Hadjar y seguía detrás del español, hasta que el problema técnico terminó por interrumpir su carrera.

El abandono completó un fin de semana atravesado por las fallas del Alpine. Durante la Sprint del sábado, una avería en la batería también había obligado al argentino a retirarse.