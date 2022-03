El Apertura arrancará con el clásico Comodoro-Chenque

El hóckey comenzará a disputar este fin de semana el torneo Apertura que organiza la Asociación Austral, con nueveencuentros repartidos en las canchas de Comodoro RC y Náutico Rada Tilly.

En Primera Damas se destaca el clásico entre Comodoro RC y Chenque RC, que se jugará el sábado en Astra a partir de las 16:00, pero la jornada en zona norte comenzará a las 10:00, con el duelo de la categoría Sub 14 entre las locales y Chenque RC.

La jornada también tendrá el duelo en Sub 19 entre Santa Lucía y Tiro Federal, Comodoro RC y Chenque RC en Sub 19 y como antesala del partido de Primera, el choque entre Santa Lucía y Tiro Federal.

El domingo, en tanto, la atracción estará en Rada Tilly porque se enfrentarán a partir de las 10:00Náutico y Portugués en Sub 14, Sub 16 B, Sub 16 y Primera. Este último comenzará a las 15:00, con el arbitraje de Pacheco y González Mons.

Programa

SABADO EN ASTRA (COMODORO RC)

- 10:00 Comodoro vs Chenque. Sub 14.

- 11:30 Santa Lucía vs Tiro Federal. Sub 19.

- 13:00 Comodoro vs Chenque. Sub 19.

- 14:30 Santa Lucía vs Tiro Federal. Primera Damas.

- 16:00 Comodoro RC vs Chenque RC. Primera Damas.

DOMINGO EN RADA TILLY (NAUTICO)

- 10:00 Náutico vs Portugués. Sub 14.

- 11:30 Náutico vs Portugués. Sub16B.

- 13:00 Náutico vs Portugués. Sub 16.

- 15:00 Náutico vs Portugués. Primera Damas.