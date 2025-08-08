Se juegan este viernes un partido de U11 y dos de la categoría U21.

El Apertura de básquet local tiene actividad en la CAI y en La Fede

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) disputará este viernes en dos escenarios de juego, una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura 2025.

En ese contexto, por la categoría U21 se jugarán dos partidos.

En la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón, mientras que en U11 jugarán la CAI y La Fede Deportiva ‘Bordó’.

Además. en el gimnasio ‘Diego Simón’, La Fede recibirá a Gimnasia en el otro partido que se jugará este viernes en U21.

La actividad del básquet formativo continuará tanto el sábado como el domingo.

Programa

VIERNES 8

En Comisión de Actividades Infantiles

19:30 U-11: CAI vs La Fede Deportiva "Bordo". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Axel Catalán.

21:30 U-21: Esuela Municipal Pueyrredón vs CAI (*). Arbitros: Matías Carrizo y Axel Catalán.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

21:30 U-21: La Fede Deportiva vs Gimnasia. Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

SABADO 9

En Comisión de Actividades Infantiles

14:00 U-11: CAI vs Náutico Rada Tilly "Negro".

16:00 U-15: CAI vs Náutico Rada Tilly "Negro".

17:30 U-13: CAI vs Náutico Rada Tilly "Negro".

19:00 U-17: CAI vs Náutico Rada Tilly "Negro".

En el Socios Fundadores

14:00 U-11: Gimnasia "Verde" vs Gimnasia "Blanco".

16:00 U-15: Gimnasia "Verde" vs Gimnasia "Blanco".

17:30 U-13: Gimnasia "Verde" vs Gimnasia "Blanco".

19:00 U-17: Gimnasia "Verde" vs Gimnasia "Blanco".

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-11: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

19:00 U-13: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

20:30 U-15: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB.

DOMINGO 10

En Náutico Rada Tilly

14:00 U-11: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs CAI.

16:00 U-15: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs CAI.

17:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs CAI.

19:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs CAI.

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

14:30 U-11: La Fede Deportiva “Bordó” vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

16:30 U-13: La Fede Deportiva “Bordó” vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

18:00 U-15: La Fede Deportiva “Bordó” vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB.