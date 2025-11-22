El arquero Leandro Núñez competirá en el Panamericano Indoor en México

Es representante del Club Petroquímica y competirá en el certamen que se realizará desde el 29 de este mes al 5 de diciembre.

El arquero comodorense Leandro Núñez, representante del Club Petroquímica, emprende viaje a San Luis Potosí, México, donde competirá en el San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship, que se disputará del 29 de noviembre al 5 de diciembre.

Núñez, formado en la escuela de arquería de Petroquímica, se ganó su lugar en la Selección argentina gracias a su desempeño en la temporada nacional, sus podios sostenidos y su crecimiento técnico en la modalidad indoor. Su participación en este campeonato continental representa un paso fundamental dentro de su carrera deportiva. En la oportunidad, los arqueros competirán por el título de campeón panamericano indoor.

El certamen reunirá a los mejores arqueros de América, en una competencia de alta precisión y exigencia mental, donde cada flecha define posiciones. Leandro, buscará dejar a la Argentina entre los protagonistas, adquiriendo experiencia internacional y representando a Comodoro Rivadavia en lo más alto de este deporte.

El arquero Leandro Núñez agradeció a Comodoro Deportes, a su familia, amigos, al Club Petroquímica y a toda la comunidad arquera por el acompañamiento constante, en esta oportunidad para estar presente en el Panamericano Indoor.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.