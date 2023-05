El audio que Callejón recibió de su ex: "Tomalo como una amenaza"

Cuando María Fernanda Callejón y Ricky Diotto anunciaron su separación, nada parecía presagiar el escándalo mediático que se desató en los últimos días. La actriz y el odontólogo hicieron pública su ruptura a mediados del año pasado después de doce años de relación en los que fueron padres de Giovanna. Y si bien habían circulado versiones de una supuesta infidelidad de parte de él, por entonces todo trascendió sin más repercusiones que el dolor de poner fin a una larga historia de amor.

Pero esta situación cambió radicalmente semanas atrás, cuando en una entrevista a corazón abierto que le concedió a Teleshow, la actriz había asegurado que vivió situaciones violentas con el también músico que fueron el detonante para la separación de manera definitiva.

En este contexto, la artista recurrió a la Justicia para denunciar al padre de su hija. En Socios del espectáculo (El Trece) leyeron parte del documento que presentó el abogado Martín Francolino en el que se relatan algunos de los hechos sucedidos cuando todavía eran pareja. “Diotto quería que me quedara en casa, cuidando de mi hija y que no trabajara. Diotto comenzó a maltratarme, gritarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su exclusiva propiedad. Tenía constantes manifestaciones tendientes a humillarme, avergonzarme e intimidarme”, explicó Callejón sobre los conflictos de pareja que padecía.

Y en este panorama, en el mismo programa difundieron unos audios que el odontólogo le envió a su ex luego de que tomara estado público su entrevista con Teleshow: “Lo que hiciste de salir a decir todo lo que dijiste de mí es una barbaridad. Porque yo, todas las cosas que hicimos las consulté con vos. Me desviví por vos”, asegura Diotto. “En 12 años no te pedí que trabajaras, te pedí que estuvieras tranquila en casa. Te di una vida de millonaria. Hoy andas en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía. No sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste”, continuó la grabación.

En el mismo sentido, Diotto hizo referencia puntual al título de la nota: “Me desviví por vos y por nuestra familia, dejé de lado mi sueño de ser músico y de ser un cantante para trabajar de sol a sol y que estés tranquila y venís a decir que te traté como un mueble. Sos una sinvergüenza”, afirmó.

Luego se refirió a la decisión que tomó sobre los bienes materiales que estarían a su nombre. “Si quedaba un poquito de resquemor de no vender la casa -por Giovanna no por vos-, después de esto voy con los tapones de punta, a vender la casa y la camioneta y que devuelvas todo lo que me corresponde porque sos una sinvergüenza”, repitió.

Más adelante, Diotto habló sobre la posibilidad de que estas palabras tomaran estado público: “Pasale el audio a los medios o a quien quieras. Y te pido una última cosa: no hables más de mí porque vos y yo tenemos muchos secretos y sabes muy bien de lo que te estoy hablando. Tomalo como una amenaza. Si volves a hablar de mí en los medios, me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente de quién sos”, señaló.

“A mí no me rompas más los huevos, hablá de tu carrera, del negro ese con el que salís, de cómo coges con el negro, de si el negro tiene la pija grande o la pija chica. Te lo pedí de 100 maneras que no hablaras más de mí”, expresó Diotto al final de su mensaje. Vale recordar que luego de la mencionada entrevista, Diotto presentó una medida cautelar para que la actriz no lo nombre más en los medios.

Sobre este tema habló Callejón a la salida del programa en el que trabaja en C5N. “Tengo una cautelar y no puedo hablar. Tiene sus tiempos la Justicia y confío en mis abogados. Mi hija está muy bien por suerte. Yo no puedo hablar y no hay nada peor que te tapen la boca, sobre todo cuando uno trabaja en los medios. En el lugar donde yo me muevo, donde nací, soy bicho de televisión, es mi lugar. Que me amordacen es una forma de destrato. Hay una justicia divina que no falla nunca”, cerró.