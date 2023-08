El Banco Central llevó el dólar oficial a $350

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó el tipo de cambio oficial a los $350 tras los resultados de las PASO y hasta las elecciones del 22 de octubre. En medio de la incertidumbre que experimentan los mercados tras los buenos resultados que obtuvo el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, el Banco Central argentino tomó la decisión de devaluar 22% la moneda oficial.

De este modo, la divisa norteamericana que regula todas las operaciones en Argentina subió $62,65 (21%) con relación al cierre del viernes pasado. El Banco Central cambia la estrategia suspendiendo el crawling peg hasta el 22 de octubre.

De este modo, la cotización equipara el dólar oficial al llamado "dólar agro" que se dispuso semanas atrás para incentivar las exportaciones.

La medida fue anunciada en la previa de la apertura de los mercados, donde se anticipaba una fuerte suba del dólar blue. Por el momento, no se conocen otras medidas. La actualización del tipo de cambio era una de las exigencias del FMI para aprobar el desembolso de u$s7.500 millones.

"Se empieza a materializar la debilidad del gobierno. Indefectiblemente este gobierno arrancó con el ajuste que monetario que Argentina debía enfrentar. Mi visión es que no se va a mantener a octubre 23 el dólar oficial a $350 ya que no es precio de equilibrio aún. Faltará mayor ajuste. Ahora es fundamental ver como va a ser el vinculo del Fondo con la Argentina. Recordemos que post paso 2019 con la licuacion de poder de Macri, el Fondo decidió correrse y esperar a dialogar con el nuevo equipo económico. Difícil saber en el corto plazo va a haber mucha volatilidad. Ahí se pueden producir los overshooting. Que desde nuestra consultora no lo descartamos", expresa Alfredo Romano, Director de la consultora Romano Group.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria liderada por Miguel Pesce también subió la tasa de interés de referencia 21 puntos porcentuales, llevándola a 118% con el fin de absorber pesos en el mercado.

"El dólar mayorista es por el cual se hacen la mayor parte de las operaciones, es evidente que ha hecho una fuerte suba del minorista y como consecuencia a todos los demás como para disminuir la demanda del mercado. No afectan tanto a los precios de los servicios que se comercializan", analizó Aldo Abram, en diálogo con Ámbito.