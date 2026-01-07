El Banco Chubut brindará medidas de alivio financiero

Pondrá en marcha una línea especial que contempla beneficios para quienes registren deudas con tarjetas de crédito u otras obligaciones financieras.

Ante los incendios forestales que afectan a parte de la cordillera de la provincia, por decisión del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el Banco de Chubut brindará medidas de alivio financiero a los damnificados por estos siniestros.

En este sentido, la entidad crediticia provincial está diseñando una línea especial para atender a clientes de la institución, destinada a acompañar a los prestadores de servicios turísticos, productores y a todas las personas afectadas directamente por esta situación.

Tal como lo anticipó el propio gobernador, la medida contempla alternativas para quienes registren deudas con tarjetas de crédito u otras obligaciones financieras.

En los próximos días, desde el Banco Chubut se informarán los alcances, condiciones y requisitos para acceder a esta línea especial que tendrá como epicentro la Gerencia Regional Esquel debido a la cercanía con la Comarca Andina.

De esta manera, el Banco del Chubut reafirma su compromiso de estar presente y acompañar a la comunidad en momentos difíciles, trabajando en forma conjunta con los municipios de la zona afectada.