El grupo presentará su espectáculo este sábado 15 de noviembre a las 20:00 en el Teatro de la Escuela de Arte. La entrada será libre y gratuita. La propuesta combina música electrónica, rock, poesía y performance en una experiencia inmersiva que trasciende los límites del concierto tradicional.

El Brujo y los Entes: un ritual sonoro en la Escuela de Arte

Este sábado 15 de noviembre, a las 20:00, el Teatro de la Escuela de Arte de Comodoro Rivadavia se convertirá en escenario de un nuevo conjuro: El Brujo y los Entes presentará su espectáculo más completo, con entrada libre y gratuita. La propuesta reúne música, poesía, visuales y teatralidad en una puesta que el grupo define como una “ópera rock patagónica”.

El proyecto, encabezado por Nehemías “El Brujo” Azocar, nació del impulso de experimentar con sintetizadores y sonidos electrónicos que pudieran “vibrar en vivo”. Con el tiempo, la iniciativa sumó a Jeremías Barría (El Chamán) en guitarra, Gastón “Cachi” Calfín (El Curandero), Tatiana Trigo (El Hada del Mar) en batería y Cristian Ovalle (El Golem) en bajo. Juntos conformaron una propuesta escénica en la que cada integrante encarna un personaje dentro de un relato simbólico, donde la música actúa como ritual.

Los “mantras”, piezas instrumentales que estructuran el espectáculo, son el corazón de la experiencia: composiciones que buscan generar estados emocionales y sensoriales más que canciones convencionales.

El show incluirá proyecciones, narración y la interpretación en vivo de los siete mantras que integran la obra. En escena, cada personaje cobra vida y la música se transforma en un viaje entre lo ancestral y lo digital.

Este sábado, el público tendrá la oportunidad de sumarse a su ritual: una travesía sonora donde el arte se convierte en invocación.