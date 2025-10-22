El CAPS Evita atendió a más de 30 pacientes en una nueva jornada oftalmológica

La propuesta de control y promoción de la salud se concretó en la sede vecinal del barrio La Floresta. Niños, adolescentes y adultos recibieron atención libre y gratuita.

Este miércoles por la mañana, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante la jornada de atención visual en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Evita, que funciona en la sede vecinal del barrio La Floresta.

La actividad comenzó a partir de las 8:00 horas, con la presentación espontánea de los vecinos para cubrir los 30 turnos disponibles con el oftalmólogo Martín Battauz. No obstante, se amplió la cantidad de atenciones para alcanzar a todos los pacientes que asistieron.

Al respecto, el secretario Jorge Espíndola destacó la realización de la nueva jornada de salud al expresar que “cada vez que viene el oftalmólogo, se llena de gente. Al haber mucha demanda, los vecinos se acercaron desde muy temprano; había 30 turnos y pudimos agregar más”.

El funcionario aclaró que se atendió a personas de todas las edades. “Tratamos de priorizar a los niños en edad escolar, adolescentes y estudiantes universitarios, para poder desarrollar este estudio oftalmológico. Pero también les damos la posibilidad a los adultos mayores que tengan la necesidad de usar lentes y con eso mejorar la calidad de vida”, señaló.

En cuanto a la importancia de las distintas atenciones que brinda la Secretaría, el funcionario ponderó que “seguimos realizando estos controles en los barrios. Próximamente, vamos a estar en la zona norte de la ciudad. La idea es acercarnos a la gente y a los lugares donde más necesitan”, al tiempo que sentenció que “la decisión del intendente y, por ende de la Secretaría de Salud, es trabajar en territorio y estar cerca del vecino. Estamos comprometidos con esta política de llegar a los distintos barrios, por lo que vamos a seguir en ese camino”, concluyó.