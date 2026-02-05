Organizaciones intermedias de El Chaltén protagonizaron una manifestación en rechazo a la intención de modificar la Ley Nacional Nº 26.639, conocida como Ley de Glaciares.

El Chaltén también alzó su voz en defensa de los glaciares

La concentración se realizó al promediar la tarde del miércoles en el entorno del mástil principal de la localidad cordillerana, ubicado sobre el boulevard de la avenida Güemes.

La actividad fue impulsada por la Asamblea por el Agua de El Chaltén, junto a organizaciones locales, y estuvo acompañada por la lectura de un manifiesto en el que se alertó sobre los riesgos ambientales, sociales y territoriales que implicaría una reforma de la normativa vigente.

En el documento, las organizaciones expresaron su “profunda preocupación” ante un proyecto que busca reducir los niveles de protección ambiental, habilitando actividades económicas (especialmente minería de gran escala) en zonas actualmente protegidas.

“Somos una comunidad guardiana de glaciares, cuencas y reservas de agua fundamentales para la vida en nuestra región, para Argentina, para el continente y para el mundo”, afirmaron, remarcando la particularidad de El Chaltén, ubicada “al pie de una de las reservas sólidas de agua dulce más importantes del planeta”.

El manifiesto enumera múltiples razones para rechazar cualquier intento de modificación de la Ley, comenzando por la defensa de las futuras generaciones. “Sin agua no hay vida ni futuro posibles”, sostuvieron, señalando el derecho de las infancias a un ambiente sano.

También se advirtió que la Ley de Glaciares garantiza presupuestos mínimos de protección ambiental y que una reforma en sentido regresivo sería inconstitucional, al contradecir principios de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú.

La movilización en El Chaltén se sumó a otras expresiones que se replican a lo largo de la cordillera, en un contexto de creciente debate nacional sobre el futuro de la protección ambiental.

Fuente: Ahora Calafate